C’era praticamente ogni televisione stamane a Milano, Mediaset compresa, per l’incidente probatorio riguardante il materiale genetico inerente la nuova indagine di Garlasco e ogni giornalista presente (ce ne erano centinaia) ha cercato di accaparrarsi l’intervista migliore per provare a fare lo scoop.

Fra i più “ricercati” vi era Antonio De Rensis, da tre anni a questa parte nel pool difensivo di Alberto Stasi (ricordiamo, unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a a 16 anni di carcere), che stamane era presente in tribunale assieme a Giada Bocellari (storica legale di Stasi) per appunto assistere all’incidente probatorio. Curioso come due giornalisti Mediaset si siano “sfidati” per parlare con De Rensis dopo che lo stesso legale si era allontanato per prendere un caffè prima dell’inizio dell’incidente probatorio.

GIORNALISTA MEDIASET DISTURBATORE: COSA SUCCEDE IN DIRETTA TV

Nel filmato mandato in onda stamane da Mattino 5 News in diretta si vede chiaramente Emanuele Canta, storico giornalista della trasmissione condotta da Federica Panicucci, mentre intervista De Rensis; ad un certo punto le telecamere inquadrano un altro microfono Mediaset, e sullo sfondo si sente qualcuno che fa una domanda.

De Rensis appare subito infastidito, continuando comunque l’intervista con Emanuele Canta, dopo di che, ad una seconda domanda, si ferma e replica: “Io però non riesco… non riesco, mi scusi, non vorrei essere scortese anche perchè ho un rispetto di Federica Panicucci e del suo pubblico, ma io non posso rispondere a lei…”. E la stessa Federica si domanda: “Ma chi c’è che da fastidio, non ho capito”.

Qualcuno evidentemente l’ha avvisata che il giornalista “disturbatore” fosse uno di Mediaset di conseguenza il caso si è chiuso e anche Emanuele Canta ha proseguito l’intervista con De Rensis come nulla fosse.

GIORNALISTA MEDIASET DISTURBATORE: IL SIPARIETTO DAVANTI AL TRIBUNALE

L’altro giornalista della tv del biscione ha provato ancora a fare una domanda, dicendo al collega “siamo in diretta”, ed ha ricevuto come risposta “siamo tutti in diretta”. De Rensis, una volta arrivato in tribunale, è stato nuovamente intervistato dal collega di Mediaset chiamiamolo “disturbatore”, rispondendo in maniera un po’ stizzita per poi liquidandolo dopo due o tre domande.

“L’ultima domanda poi devo dedicarmi ai suoi colleghi, le do un consiglio: lì c’è l’entrata della procura, queste domande le deve fare al procuratore capo grazie”, per poi girare la testa ignorando lo stesso.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto fra i due, se l’episodio del bar abbia fatto arrabbiare il legale di Alberto Stasi o meno, certo è che vedere “litigare” due giornalisti della stessa tv fa sicuramente specie e fa venire anche un po’ il sorriso. Fra l’altro Storie Italiane ha mandato in onda l’intervista in diretta a De Rensis tramite l’inviato Alessandro Politi, inquadrando da un’altra prospettiva la scena precedente, e si vede il giornalista rimbalzato che dice un po’ stizzito al cameraman: “Dobbiamo fare dopo”. Misteri.