Quarto Grado ha intervistato i genitori di Andrea Sempio nell’ambito delle nuove indagini riguardanti il delitto di Garlasco, l’omicidio della povera Chiara Poggi. Daniela Ferrari, la mamma dell’indagato, ha spiegato: “E’ la prima volta che dico qualcosa alle telecamere, ne abbiamo mandate giù per anni, non ho mai chiesto se fosse stato lui ad uccidere Chiara, ho tantissimo rabbia per tutto quello che è stato messo in piedi. Piango tutti i giorni? Quando non mi vedono sì”.

Delitto Garlasco/ Garofano: “Io ricusato? C'è qualcuno che vuole screditarmi non capisco perchè”

Sulle accuse mosse negli ultimi giorni aggiunge: “A mio figlio sono stati passati sottobanco atti giudiziari per prepararsi all’interrogatorio? Che io sappia no. L’unica domanda che mi sono posta è stata, cosa avesse fatto la mattina dell’omicidio mio figlio, penso che una madre se la faccia. Non ero preoccupata che mio figlio potesse essere un assassino”.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto M. 6.2 al largo della Papua Nuova Guinea (12 aprile 2025)

Sulla mattina del 13 agosto del 2007: “In casa c’erano mio marito e mio figlio. Quella mattina la ricordo perfettamente. Sono uscita in macchina e sono andata in un negozio di telecomandi qua vicino, poi ho fatto la spesa, sono tornata a casa verso le 10, ho dato le chiavi della macchina ad Andrea e lui è andato a Vigevano, non era in pigiama, non lo metteva da quando aveva 14 anni, si cambiava regolarmente tutte le sere”.

DELITTO DI GARLASCO, LA MAMMA DI ANDREA SEMPIO E LO SCONTRINO

Sul famoso scontrino che certifica che la mattina dell’omicidio Andrea Sempio fosse a Vigevano, la madre ha spiegato: “Sono stata io a dire ad Andrea che visto che era successa questa cosa grave di tenerlo. Poi i carabinieri mi hanno chiamata perchè volevano vederlo”. Da sempre quel ticket è oggetto del contendere fra chi si dice convinto che sia una prova della sua innocenza e chi invece, come gli avvocati di Stasi, che non racconti nulla visto che non è associato alla targa dell’auto, di fatto lo avrebbe potuto produrre chiunque.

Delitto di Garlasco, Garofano: "Non faccio doppio gioco"/ "Dna sotto unghie di Chiara Poggi è inutilizzabile"

La mamma di Andrea Sempio ha continuato, ricordando le due precedenti indagini a carico del figlio: “Io sono stata sentita due volte dai carabinieri, la prima volta nel 2008 e la seconda nel 2017. La prima volta sul posto di lavoro mi hanno fatto diverse domande su dove fosse stato Andrea. So che lui andava spesso a casa di Marco ma spesso venivano anche suoi amici a casa nostra. Nel 2017 mi hanno chiesto invece che bici avevamo: ne avevamo una rossa, bianca e una bianca da donna”.

E ancora: “La forza in quegli anni per andare avanti è stata il fatto che mio figlio non c’entrasse nulla con Chiara Poggi, perchè ho ripercorso punto a punto quella mattina. Ho paura che gli venga rovinata la vita per le accuse che gli sono fatte, che magari qualcuno non gli affitti una casa”. Sulle famose telefonate di Andrea a casa Poggi pochi giorni prima dell’omicidio: “Ha detto che ha chiamato Marco e gli crediamo, di Alberto Stasi non ci ha mai parlato”.

“Come posso difendere Andrea? Se non ci pensa la giustizia io da mamma come devo fare? Sono orgogliosa di lui, io non ce la farai oggi al suo posto. Lo denuncerei se avessi dei sospetti? Non so, dovrei trovarmi in quella situazione. Lui assassino di Chiara Poggi? assolutamente no, non sarebbe riuscito a tenersi un segreto così grosso dentro per 18 anni”.

DELITTO DI GARLASCO, L’INTERVISTA AL PAPA’ DI ANDREA SEMPIO

Quarto Grado ha parlato anche con Giuseppe Sempio, il papà di Andrea: “E’ sempre stata una persona pacata, brava, onesta e con una personalità sua da persona matura, non avrei mai immaginato una cosa del genere, una cosa assurda, mai. Quella mattina – ha proseguito il padre di Andrea Sempio sul giorno dell’omicidio – ci siamo svegliati, era a casa con me, poi ha preso la macchina ed è andato a Vigevano in biblioteca poi è tornato qui dalla nonna e poi è venuto a casa.

Poi siamo passati davanti ai Poggi e c’erano i carabinieri, le transenne, e lui mi ha detto che voleva andare a vedere perchè c’era qualcosa che non andava. Poi è andato a vedere ed è tornato di corsa e ci ha detto che avevano ucciso una ragazza. Io non l’avevo mai vista Chiara Poggi, sapevo che Marco aveva una sorella”. E ancora. “Mai mi sarei immaginato di essere coinvolti, è una cosa impossibile da pensare. Andrea è fratello di Marco Poggi, avevano la loro compagnia. Il fatto che Andrea fosse in casa quella mattina non è un alibi, ma è così”.

“Se avessi avuto un sospetto lo avrei portato dai carabinieri, non mi sento di dire che non l’avrei fatto, a casa mia non si fanno queste cose. Io credo sempre nella verità che è una sola, e ci deve pensare chi è del mestiere, io faccio l’operaio, io son fuori da quelle cose lì. Credo che quelli che fanno il proprio lavoro devono fare il proprio lavoro, la verità esce lì. Se sei onesto sei onesto, altrimenti sei un rubagalline di Garlasco, come diciamo qui, mio figlio è diverso, è una persona onesta e dignitosa”.

Su Alberto Stasi: “Non lo conosco, lo conosco tramite i giornali e le cose che sono successe, sono cose sue. Io devo pensare a mio figlio che è una brava persona non è un assassino, non se ne parla, ma proprio no, in tutti i modi e in tutti i sensi, sicuramente no, sicuramente no. Io mio figlio l’ho visto in casa, era lì ragazzi, poi la gente può dire quello che vuole e può pensare quello che vuole, mio figlio era lì con me, se non sono forte io chi deve essere forte?”.