La diretta odierna di Storie Italiane si è tornata ad occupare del delitto di Garlasco che nell’ultimo periodo è tornato su tutte le pagine di cronaca in seguito alla riapertura del fascicolo da parte degli inquirenti recuperando la vecchia – ed archiviata – pista che punta su Andrea Sempio, poi superata dalle indagini che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi; il tutto corredato da voci che si estendono fino a Vigevano con la presenza di un terzo uomo – che si è scoperto essere un amico della madre del nuovo indagato – e che ora riportano in auge tutti quei suicidi capitati a Garlasco dopo l’omicidio di Chiara Poggi.

Partendo proprio da qui, la trasmissione di Rai 1 è riuscita ad intervistare quello che era un comune amico di Alberto Stasi e di quel Michele che si suicidò circa un anno dopo l’omicidio: a parlare per primo di Michele fu proprio l’indagato in un’intercettazione che risale al quel periodo e in cui disse – da solo, seduto in auto – “era un grande amico, siamo cresciuti e poi ci siamo persi, tutte le cavolate le abbiamo fatte assieme… Poi si è impiccato, si è impiccato, si è impiccato”; ripetendolo nove volte, prima di aggiungere “andavi in comunità ma ne potevi uscire ed ora cosa hai ottenuto? Sei morto“.

Il racconto dell’amico di Sempio: “Con Michele si conoscevano da anni ma non abbiamo mai parlato dell’omicidio”

Parlando del rapporto tra i due, l’amico comune ha spiegato che “non ho ricordi specifici di Garlasco in quegli anni e non ricordo nessun clima intimidatorio o preoccupato“, sostenendo che “non sono a conoscenza del rapporto che avessero” oltre al fatto che “erano compagni di classe alle medie”: tra di loro – racconta – “non abbiamo mai parlato del delitto“, relegando l’intercettazione ad un semplice “sfogo” e precisando che se Andrea Sempio “avesse avuto informazioni sul delitto, avrebbe fatto la sua parte” già all’epoca.

Commentando questa testimonianza, il legale di Andrea Sempio – il dottor Lovati – a Storie Italiane si è limitato a rilevare “con stupore” che il suo assistito “era intercettato già dal 2016/2017” dimostrando – a suo avviso – perfettamente “la sua innocenza perché se fu intercettato per tutto quel tempo non vedo perché l’inchiesta sia stata archiviata e ripresa con un’assenza di indizi a suo carico e senza che uscì nulla neppure in quell’occasione“.

L’altra legale dell’indagato – la dottoressa Taccia -, presente a sua volta nello studio di Rai 1, si è detta “perplessa” dal fatto che “in questa indagine stia uscendo tutto quello che non deve uscire”, ricordando che “dopo l’uscita dalla procura” per l’interrogatorio alla madre di Sempio “ho appreso in taxi che alcuni avevano già pubblicato la durata esatta dell’interrogatorio, le domande e il riferimento alla terza persona che neppure io sapevo“.

Tra le altre novità del caso Chiara Poggi ci sarebbe – dicevamo già prima – anche la presenza di un terzo uomo tirato in ballo dalla Procura durante l’ormai famoso interrogatorio alla madre di Andrea Sempio: si tratterebbe di un Vigile del fuoco che (racconta una vicina di casa a Storie Italiane) “era amico” della donna – che precisa di non aver “mai visto [o] conosciuto” – alla quale “abitava vicino e fin da bambini giocavano assieme, sono cresciuti assieme e ogni tanto si sentivano al telefono”.

L’unica cosa che si è ipotizzata fino a questo momento – e che per ora non sembra trovare conferme visto che gli inquirenti restano con la bocca cucita e l’uomo rifiuta di parlare con i giornalisti – e che probabilmente questo Vigile del fuoco incontrò la madre di Sempio a Vigevano: argomento che secondo il legale di Stasi – il dottor De Rensis – sarebbe “importantissimo (..) perché la madre dell’indagato ha raccontato che lei quella mattina ha fatto la spesa per poi dare la macchina al figlio che è andato a Vigevano e qualora, ipotesi, il Vigile avesse detto che la signora era Vigevano” lo scontrino diventerebbe “un missile”.

Sull’argomento il dottor Lovati ha criticato il fatto che “stiamo facendo il processo ad uno scontrino che non rileva niente, non aggiunge elementi, non serve a niente e non è un alibi perché non c’è nessun indizio che potrebbe sostenere un’eventuale accusa a carico di Sempio”; mentre per quanto riguarda la dottoressa Taccia, ricorda e precisa che l’assistito sulla mattina del delitto “ha detto di essere stato a Vigevano e quando gli hanno chiesto una prova ha fornito lo scontrino”, sostenendo che non si possano fare “supposizioni su quello che si ipotizza abbia detto questa o quell’altra persona”.