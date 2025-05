La diretta di oggi di Ore 14 si è tornata ad occupare del delitto di Garlasco, rimettendo sotto i riflettori quel famoso scontrino del parcheggio di Vigevano che rappresenterebbe grosso modo l’alibi di Andrea Sempio recentemente finito al centro del nuovo fascicolo di indagine e che potrebbe – sempre a livello teorico e non è ancora chiaro in quale misura – aver contribuito all’omicidio di Chiara Poggi: il caso ormai da anni si credeva perfettamente chiuso, al punto che Andrea Sempio era già stato interrogato e scagionato all’epoca dei fatti e ci si era concentrati sulla figura di Alberto Stati, attualmente condannato e prossimo alla conclusione delle sua pena detentiva.

L’ultimissima novità su questa complessa ed articolata nuova indagine per il delitto di Garlasco ci parla della presenza di un non meglio precisato ‘terzo uomo‘ recentemente apparso tra i fascicoli ed ascoltato dagli inquirenti qualche giorno fa: individuo che non sarebbe indagato e che secondo le attuali ipotesi sul segretissimo fascicolo che lavorava per i Vigili del Fuoco e la mattina dell’omicidio si trovava in servizio a Vigevano; uomo che conoscerebbe la madre di Andrea Sempio e il cui nome le sarebbe stato fatto proprio in occasione dell’ultimo interrogatorio concluso con un malore della donna.

Non è chiaro quali informazioni aggiuntive potrebbe avere questo terzo uomo che sta scuotendo le indagini per il delitto di Garlasco, ma a darci una possibile interpretazione – sempre nello studio di Ore 14 – ci ha pensato l’avvocato Antonio De Rensis che assiste Alberto Stasi: secondo l’idea che lui stesso si è fatto, il racconto del Vigile del Fuoco potrebbe aiutare a “rivisitare e ridisegnare” gli spostamenti dei soggetti coinvolti in questa inchiesta, dicendosi fiducioso del lavoro che stanno facendo gli inquirenti attorno a questo nuovo fascicolo.

“Se il Vigile del Fuoco – continua il dottore De Rensis – dovesse aver detto che quella mattina ha incontrato la signora Sempio a Vigevano, allora lì non si interpreta più niente e i nodi iniziano a venire al pettine” dato che lei più volte avrebbe ribadito di “essere da tutt’altra parte”, facendo definitivamente cadere il famoso scontrino – che comunque dal conto suo ricorda essere pressoché inutile visto che “è stato prodotto quando l’orario ufficiale della morte era tra 10:30 e le 12:00” e l’orario effettivo sarebbe stato poi rivisto alle 9 del mattino -; mentre resta fermo il fatto che per lui “in questa indagine ci sono degli elementi piuttosto decifrabili che forse fino ad oggi sono stati trascurati“.