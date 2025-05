Francesco Marchetto, ex comandante dei carabinieri di Garlasco, è stato intervistato da Storie Italiane e per l’occasione è tornato sulle famose indagini inerenti l’omicidio della povera Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. “Le indagini, come ho sempre sostenuto, non sono state fatte a 360 gradi – esordisce l’ex comandante Marchetto – ma perchè? Per inesperienza o per volontà? Il discorso della signora Bermani che ha visto la bicicletta nera: io sono andato al capannone di Stasi, ho controllato la bici ma non corrispondeva”.

E ancora: “Due giorni dopo il magistrato ha emesso un decreto di perquisizione per Stasi, in cui c’era scritto abitazione o qualsiasi altro luogo che una persona può utilizzare, quindi perchè non hanno perquisito il capannone?”. E ancora: “Io volevo chiamare il tecnico per far visionare il sistema di allarme del capannone e ci avrebbe dato la certezza che il giorno prima era stato disallarmato, ma il tecnico arrivò un mese dopo”.

Lentezze che sono legate a negligenza, imperizia o altro? Ricordiamo che ci sono state delle indagini che hanno portato anche a delle condanne (fra cui lo stesso Marchetto, condannato a due anni e sei mesi per falsa testimonianza ricorda Massimo Lugli), quindi l’ambito è decisamente complesso.

Marchetto, che ovviamente sa di cui parla, ha aggiunto: “La signora Bermani ha poi fatto una integrazione con nuovi particolari sulla bicicletta, ma nessuno ha fatto poi una nuova analisi sulla bici. Anche in quel caso la colpa però è stata fatta da Marchetto”. Secondo l’ex comandante dei carabinieri di Garlasco: “Questa storia è un puzzle: ci sono persone che cercano di mettere i tasselli nei posti giusti e altre che cercando di toglierli, il motivo andrebbe chiesto a loro”.

Ma cosa ricorda dei primi attimi nella casa di Chiara Poggi? “Mi ha colpito il gran numero di persone presenti nell’abitazione, si era partito col piede sbagliato. Sono intervenuti i tecnici, i carabinieri, c’era un gran casino. Mi sembrava di essere al mercato di Garlasco. Secondo me ha potuto in parte sviare le opportune indagini”.

Su Alberto Stasi, Francesco Marchetto precisa: “In un primo tempo lo pensavo colpevole, lo avevo parzialmente sentito e gli avevo chiesto come si ricordasse il viso di Chiara Poggi e mi diceva pulito e invece era una maschera di sangue. Molto probabilmente non aveva neanche visto il viso della povera Chiara: mi immagino Alberto che entra, trova un lago di sangue, vede la ragazza e poi si fa prendere dalla paura e scappa fuori e una volta uscito di casa chiama il 118 e poi si reca in caserma”.

E ancora: “Quella telefonata non era sospetta, secondo me lui non si è nemmeno avvicinato al corpo infatti dice che potrebbe essere morta”. Marchetto aggiunge: “Spera che si arrivi a mettere la parola fine alla vicenda e si trovi il colpevole, se ovviamente si troverà la colpevolezza di altre persone Stasi verrà scagionata”.

Parlando poi della famosa testimonianza di Marco Muschitta, prima depositata poi ritrattata improvvisamente dallo stesso: “Lui ha descritto alcune cose che sapevano solo gli inquirenti, come i dettagli del SUV nero, ragion per cui ciò che ha visto corrisponde al vero. Nessuno ha indagato su questa testimonianza, perchè nessuno ha mai perquisito la sua casa dopo quanto dichiarato?”.

La dichiarazione di Muschetta è sempre stata molto contestata durante le indagini e per gli inquirenti è stata sempre ritenuta inattendibile, certo è che lo stesso ha raccontato sempre dei dettagli che fanno venire un po’ di dubbi e di sospetto, soprattutto alla luce di quanto successo, visto che lui ad un certo punto ha smesso di parlare, quasi terrorizzato.

Marchetto ha parlato anche del suicidio di Ferri, 88enne di Vigevano che si tolse la vita dopo l’omicidio di Garlasco: “Sfido chiunque a dire che si sia suicidato. Bisognava indagare tutte le persone che in quel periodo avevano fatto delle testimonianze e delle dichiarazioni lacunose. Non è stata trovata l’arma del suicidio”, ha ricordato ancora il carabiniere.

Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, ha sottolineato che molti suicidi si sono verificati dopo il delitto di Garlasco “Ma per Marchetto quel suicidio di Ferri è stato particolare, senza ritrovare l’arma del delitto. Il caso è stato chiuso come un suicidio”.

Per Massimo Lugli: “Dopo anni Marchetto tira fuori delle piste che sono improponibili e anche offensive a mio avviso, a lui non hanno tolto le indagini, le indagini in Italia le fa il nucleo operativo dei carabinieri non il maresciallo dei carabinieri”.

Marchetto però precisa: “Le mie disavventure sono iniziate quando ho cercato di indagare la famiglia della persona individuata da Muschitta: da lì in poi me ne sono capitate di ogni anche al punto di farmi star male, ho avuto crisi depressive perchè c’era una persona che cercava di farmi del male, fino a che non c’è riuscito”.