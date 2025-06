Il delitto Garlasco torna a Pomeriggio 5: i commenti dei legali Lovati a Bocellari sulle analisi sulla spazzatura di casa Poggi

Nella diretta odierna si è tornati a parlare della nuova indagine sul delitto Garlasco, a due passi dall’apertura – attesa per la giornata di domani – dell’incidente probatorio sulla spazzatura sequestrata a casa Poggi e sulle impronte che ancora oggi risultano conservate, fermo restando che ieri si è negata definitivamente la presenza di sangue sull’impronta 10 lasciata sulla porta dell’abitazione dei Poggi e mai attribuita a nessun soggetto; mentre resta altrettanto fermo che non si potranno svolgere analisi sull’impronta 33.

Insomma, la partita dell’incidente sembra giocarsi interamente su quella spazzatura che non fu mai analizzata in occasione delle prime indagini sul delitto Garlasco, mentre resta fermo che, seppur la Procura sembri puntare soprattutto sulla figura di Andrea Sempio, potrebbero emergere in occasione delle nuove analisi altre piste alternative e – potenzialmente – altri indagati: il punto centrale della nuova indagine, infatti, è proprio quello di capire se gli elementi a carico di Alberto Stasi (ex fidanzato della vittima, Chiara Poggi) possano reggere un’accusa “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Delitto Garlasco, Massimo Lovati:”Spazzatura di casa Poggi? Innanzitutto dobbiamo capire se è stata manomessa”

Nello studio di Pomeriggio 5, per parlare della nuova indagine sul delitto Garlasco, sono stati ospitati il dottor Massimo Lovati – legale del nuovo indagato Andrea Sempio – e la dottoressa Giada Bocellari – che da sempre assiste Alberto Stasi –: il primo, parlando dell’incidente probatorio sulla spazzatura, non fatica a confessare che “non ci credo che ci sia ancora la spazzatura dopo 18 anni“, conservata a suo avviso “senza alcun motivo” perché, se un motivo ci fosse stato, “i RIS l’avrebbero analizzata immediatamente”.

In ogni caso, secondo il dottor Lovati, se la spazzatura del delitto Garlasco effettivamente ci fosse ancora, “bisognerebbe vedere innanzitutto se quegli scatolini [di Fruttolo] lì hanno una data di scadenza, perché se scadono domani siamo già a posto, poi dobbiamo vedere se quegli scatolini lì sono ancora in commercio o se oggi sono cambiati, poi bisogna capire chi li ha presi nell’immediatezza delle indagini e dove li hanno tenuti per 18 anni e per quale ragione“; quasi a lasciar intendere che si potrebbe trattare di prove contraffatte, ma senza – ovviamente – dirlo apertamente.

La dottoressa Bocellari: “Sulla nuova indagine sul Delitto Garlasco serve un atteggiamento laico”

Dal conto suo, la dottoressa Bocellari ci ha tenuto a ricordare al collega Lovati “il 16 di aprile del 2008, dopo 8 mesi dal delitto Garlasco, venne dissequestrata la casa di Chiara e restituita ai genitori”, con il PM che “dispose il mantenimento del sequestro di alcune cose, tra cui la spazzatura”: il giorno stesso “i NOR di Vigevano fecero l’accesso a casa Poggi e repertarono la spazzatura, che il giorno successivo venne consegnata alla medicina legale di Pavia, dov’è rimasta fino ad oggi“.

Sui dubbi sollevati da Lovati sul perché la spazzatura “non fu analizzata all’epoca”, la legale invita a porre la medesima domanda a chi indagò originariamente su Garlasco, invitando poi tutti a mantenere “un approccio laico, perché l’incidente probatorio serve ad acquisire dei dati che, unitamente ad altri dati, aiuteranno a ricostruire un quadro oggettivo”, non necessariamente confermativo della tesi di partenza che punta su Sempio.

Non a caso, la legale del condannato per il delitto Garlasco ci tiene a precisare che, dal conto loro, “prendiamo atto che sull’impronta 10 non c’è sangue, ma poi per tutto il resto dovremo valutare il quadro complessivo”; mentre, soffermandosi sull’impronta 33, ci tiene a ricordare che “è solamente oggetto di una consulenza di parte nostra [e] non è mai stata oggetto dell’incidente probatorio perché non c’è la paradasiva”.