Nella diretta di Mattino 5 le novità sul delitto di Garlasco: un testimone racconta di aver sentito il dottor Lovati gridare "assassino" a Sempio

La diretta di oggi, martedì 11 novembre 2025, della trasmissione Mattino 5 – ovviamene su Canale 5 – si è tornata a occupare nuovamente dell’indagine sul delitto di Garlasco con un nuova – potenzialmente importante – indiscrezione che riguarda ancora una volta il dottor Massimo Lovati, ex avvocato del nuovo indagato Andrea Sempio recentemente finito al centro di pesanti minacce dopo la decisione (non ancora concretizzata) di parlare con la procura di Brescia in seno all’indagine collaterale a Garlasco sulla presunta corruzione da parte della famiglia Sempio dell’ex PM pavese Mario Venditti.

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L'avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici”

Partendo proprio dall’indiscrezione su Garlasco lanciata da Mattino 5 si tratterebbe di un’intervista telefonica con un (presunto) testimone – ovviamente rimasto anonimo – che avrebbe assistito a una telefonata di Massimo Lovati con Andrea Sempio: telefonata della quale – racconta – “ho sentito solo ripetere ‘assassino di merda’ per un quarto d’ora e poi non so se l’avvocato ha messo giù o se è tornato a parlare a bassa voce”.

Garlasco, Lovati minacciato: "È meglio che stai zitto"/ Gallo: "Brescia? Arriveranno altri indagati"

Il periodo in cui sarebbe avvenuta questa telefonata era – spiega il testimone – “quando era uscito l’esito del DNA sotto alle unghie” della vittima di Garlasco, grosso modo “prima dell’estate”, con l’avvocato che “ha tipo urlato per un quarto d’ora con Sempio, dandogli dell’assassino”, ma – incalzato dal giornalista di Mattino 5 – non riesce a dirsi certo che l’interlocutore fosse il nuovo indagato dell’indagine di Garlasco: un’ipotesi mossa dal fatto che “non credo abbia altri clienti che possono essere dei possibili assassini, ai quali si rivolgerebbe in questo modo”.

Delitto Garlasco, Savu: "Sono stato costretto a lasciare l'Italia"/ "È ora di scarcerare Alberto Stasi"

Durante l’intera telefonata – con “una persona che conosce Lovati da più di dodici” – il testimone di Mattino 5 (spiega il giornalista che ha racconto la testimonianza) “non si è mai contraddetto ed era certo che dall’altra parte ci fosse Andrea Sempio”, ma che al contempo “non ha parlato con gli inquirenti”: insomma, una possibile indiscrezione che – se verificata – potrebbe riscrivere l’intera vicenda di Garlasco.

Garlasco, la risposta di Massimo Lovati alla presunta telefonata: “Una denigrazione categoricamente falsa”

Presente in studio per parlare di questa indiscrezione, l’avvocato Fabrizio Gallo – che assiste l’ex legale dell’indagato per la nuova indagine su Garlasco, appunto il dottor Massimo Lovati – ha spiegato che “questa notizia era apparsa sui social un paio di giorni fa, anche se si diceva che Sempio era presente nello studio, ne avevo parlato con Lovati e lui mi aveva detto che era completamente falsa perché Sempio non era mai andato nel suo studio”; e confessando di aver “appreso solamente adesso che era una telefonata” si dice pronto a “parlargliene di nuovo, ma fermo restando che dobbiamo verificare se è una notizia vera” soprattutto dal punto di vista del fatto che “l’interlocutore fosse proprio Sempio”.

Interpellato proprio dal suo legale, il dottor Massimo Lovati è riuscito a ritagliarsi un paio di minuti per intervenire – telefonicamente – durante la trasmissione di Canale 5, si è limitato a dire che “io non grido mai con nessuno”, ribadendo che “Sempio è assolutamente innocente ed estraneo al fatto“: secondo l’ex avocato dell’indagato per Garlasco il testimone sarebbe “un pazzo scatenato al quale non credo”, negando “assolutamente” la notizia anche perché “non telefono mai a Sempio” ritenendola “una denigrazione e una falsa notizia che escludo”.

Non solo, perché Lovati si dice anche pronto a “denunciare questa persona perché si tratta di una calunnia”, ricordando ancora una volta che “ho sempre detto che Sempio è innocente” per il delitto di Garlasco, sostenendo che “nelle pochissime volte che ci siamo confrontati non gli ho mai detto niente del genere” e che – in ogni caso – “non direi mai una cosa così al telefono con nessuno” e probabilmente “neanche di persona”.

Parlando dell’indiscrezione sulla sua presunta volontà di recarsi dai PM di Brescia per l’indagine sulla corruzione su Garlasco, Massimo Lovati ci tiene anche a precisare che “se non mi chiamano io non dico niente, ma se mi chiamano sono pronto a dire la verità”, ma certamente “non me la vado a cercare”; fermo restando che – in ogni caso – “se mi chiamano dovrò rispondere per forza perché non mi posso avvalere del segreto professionale visto che non assisto nessuno degli indagati”; mentre sulle minacce sostiene che “io non ho paura di nessuno e non mi faccio intimidire”.