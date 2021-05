Delitto in Costa Azzurra/ Su Rete 4 il film con Elodie Varlet (oggi, 17 maggio 2021)

Delitto in Costa Azzurra va in onda oggi, lunedì 17 maggio, su Rete 4 alle ore 16.55. Come facilmente intuibile dal nome, si tratta di una produzione francese diretta dal regista Dominique Ladoge. Nel cast troviamo gli attori transalpini Elodie Varlet, Philippe Bas, Olivier Pages, Julie Boulanger, Denis Braccini, Moussa Maaskri e Geraldine Loup.

Nonostante si tratti solo di un film per la televisione ci troviamo di fronte a una pellicola che riesce a reggere un discreto ritmo e che tiene incollato il pubblico davanti alla televisione. Non ci si può aspettare di certo più di tanto, ma il livello del film rimane comunque interessante e la pellicola è di ottima fattura sotto diversi punti di vista.

Delitto in Costa Azzurra, la trama del film

Delitto in Costa Azzurra ruota intorno al ritrovamento del cadavere di un uomo, che pare essersi tolto la vita impiccandosi all’interno di un hangar in un cantiere navale. Quando gli investigatori arrivano sulla scena del delitto, la prima cosa che balza alla mente del pool poliziesco mandato ad indagare è il tragico evento avvenuto negli anni Ottanta. In quel decennio infatti il cantiere navale di LaCiotat erano teatro di aspri conflitti tra bande ma furono anche teatro di efferati delitti e vicende di cronaca nera. Il compito assegnato al giovane capitano di polizia Anne Sauvaire e al giornalista Batti Vergniot è tutt’altro che facile.

Per trovare il colpevole infatti, i due dovranno indagare e mettere sotto torchio tutti i lavoratori dei cantieri navali de LaCiotat. Un’impresa titanica considerando non solo la mole del personale del cantiere, ma anche e soprattutto i tentativi di manipolazione delle indagini che verranno messi in atto dal responsabile dell’efferato delitto. A sconvolgere il quadro della vicenda sarà poi il ritrovamento di un secondo cadavere, anche in questo caso un uomo brutalmente assassinato da un misterioso killer.



