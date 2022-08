Delitto in Costa Azzurra/ Su Rete 4 il film con Philippe Bas

Delitto in Costa Azzurra va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 1 agosto, a partire dalle 16.50. Si tratta di un giallo distribuito da France 3 e prodotto da Neutra Production, France 3. La regia del film Delitto in Costa Azzurra è di Dominique Ladoge. Ha iniziato come direttore artistico presso un’agenzia pubblicitaria, producendo film pubblicitari che ha diretto lui stesso. Nel 1986 ha vinto il Grand Prix per i cortometraggi “all’Avoriaz Fantastic Film Festival” nel 1986.

La prima sceneggiatura che ha scritto riguarda un lungometraggio autobiografico “Comme un bateau, la mer en less”. Ha ricevuto importanti premi a Cannes, Toronto e Berlino. Tra gli attori principali di Delitto in Costa Azzurra c’è Elodie Varlet, è un’attrice francese, tra i suoi film più famosi ricordiamo Ce jour là, tout a changé, Plus belle la vie e UV Seduzione fatale.

È anche assistente alla regia. Il protagonista maschile di Delitto in Costa Azzurra è Philippe Bas, in 20 anni di carriera ha interpretato sei film. Il film appartiene alla serie di pellicole poliziesche francesi dal titolo Meurtres à… ovvero Delitto a…. Ogni storia è ambientata in un posto diverso appartenente a una città francese. A La Ciotat c’è una stazione ferroviaria che è stata utilizzata come set cinematografico dai fratelli Lumière.

Delitto in Costa Azzurra, la trama del film

Delitto in Costa Azzurra è una storia ambientata a La Ciotat, una località nei pressi di Marsiglia che si affaccia sul mare. È proprio in questo luogo, che viene ritrovato il corpo di uomo impiccato, in uno dei tanti hanger presenti nei vari cantieri navali della zona. L’incarico, a svolgere le indagini sul caso, viene affidato ad Anne Sauvaire, un giovane commissario che ha appena conseguito il diploma e senza alcuna esperienza.

L’inizio per Anne non è facile, la poca conoscenza della materia non le fa guadagnare stima da parte dei suoi colleghi che le mettono spesso i bastoni tra le ruote. Inoltre c’è il magistrato che le fa pressione, perché vorrebbe chiudere il caso il più presto possibile e dare un volto all’assassino.

La ragazza non conosce la città e come primo incarico la questione è alquanto complicata. Per questo motivo decide di rivolgersi a Batti Vergniot, un giornalista free-lance che oltre a muoversi bene in città, in quanto la conosce come le tasche dei suoi pantaloni, è anche ben informato sulla sua storia e sui fatti di cronaca accaduti negli anni passati. Questo particolare torna utile ad Anne, in quanto l’omicidio sembra collegato a un fatto avvenuto nel novembre del 1980, durante alcuni tafferugli sociali che si sono verificati nei cantieri navali. A complicare la situazione, un secondo omicidio su cui indagare.

