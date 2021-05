Delitto in Provenza/ Su Rete 4 il film con Astrid Veillon (oggi, 10 maggio)

Delitto in Provenza va in onda su Rete 4 oggi, lunedì 10 maggio, su Rete 4 a partire dalle 16.55. Il film è curato con grande attenzione dal regista francese Claude Michel Rome. Nel cast tutto al femminile, il ruolo di protagonista è stato affidato a Astrid Veillon, affiancata da Isabelle Vitari e Andrea Ferreol. Nonostante anche ci siano dei professionisti di livello il film rimane un prodotto televisivo di dubbia qualità che può appassionare un pubblico superficiale e che ama solo intrattenersi.

E alla fine, almeno in questo senso, la pellicola lo fa e bene. Ci sono momenti simpatici e punti di grande romanticismo.

Delitto in Provenza, la trama del film

Delitto in Provenza racconta la storia di Pauline, una studiosa appassionata ed esperta del mondo esoterico, in particolare dell’indovino Nostradamus. Dopo aver fatto ritorno nella sua città natale di Aix-en-Provence, alla donna iniziano ad accadere strani eventi. Il tutto nasce dal ritrovamento di un incunabolo probabilmente scritto da Nostradamus. Pauline è chiamata da sua madre a verificare l’autenticità del reperto archeologico, ma contemporaneamente nella chiesa dove il prezioso documento è stato rinvenuto viene trovato anche un cadavere.

Inizia dunque un lungo ciclo di indagini per scoprire l’identità della vittima, il movente che ha portato al suo omicidio e soprattutto il responsabile del tremendo gesto. A rendere la situazione sempre più complicata per Pauline ci si mette anche un macabro pacco che le viene recapitato a casa. Da qui il mistero si infittisce sempre più e Pauline e le persone a lei vicine finiscono in un vortice via via più intricato.

