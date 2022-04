Delitto in Provenza/ Su Rete 4 il film con Astrid Vellion

Delitto in Provenza, film di Rete 4 diretto da Claude Michel-Rome

Delitto in Provenza va in onda oggi, 11 aprile, dalle ore 16:40 su Rete 4. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici mistero e thriller e che ha debuttato soltanto sul piccolo schermo durante l’anno 2016. Il regista di questo film risulta essere Claude Michel-Rome che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura per questo film per la televisione.

All’interno del cast del film ci sono molti attori francesi conosciuti in Europa come Astrid Vellion, Isabelle Vitari, Andrea Ferreol, Christophe Rouzard, Yann Lerat e Simon Guilbert. Le case di produzioni di questa pellicola sono Leonis, Nexus Factory e Radio Television Belge Francophone.

Delitto in Provenza, la trama del film: un cadavere crocifisso

In Delitto in Provenza ad Aix En Provence viene trovato un cadavere crocifisso all’interno della basilica. Questo omicidio è scabroso e sconvolge tutti gli abitanti del paese. Difatti, nessuno riesce a trovare una spiegazione per questo crimine efferato. Ad indagare sul luogo arriva Anna Giudicelli, il capitano dell’indagine.

Anna conosce il paese di Aix en Provence e non si spiega chi abbia commettere questo crimine. Le cose diventano ancora più oscure quando il comandante di polizia ritrova vicino al cadavere il pezzo di una pergamena. Dopo un’attenta analisi, sembra proprio che la pergamena faccia parte della collezione di Nostradamus e predica alcune profezie del noto personaggio storico.

Anna quindi, dovrà cercare colui che ha avuto una visione fanatica di Nostradamus e del messaggio che portò al mondo. A quanto pare, l’assassino ha un piano ben complesso da mettere in atto e non si fermerà certo a questo omicidio. Ma riuscirà la comandante di polizia a trovarer questo personaggio prima che sia troppo tardi? Venendo aiutata da alcuni validi collaboratori, Anna riuscirà con tutti i mezzi a sua disposizione a fermare altri terribili omicidi, arrivando alla fine a scoprire la verità agghiacciante.

