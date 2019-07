Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas (oggi, 12 luglio 2019)

Delitto perfetto va in onda oggi, 12 luglio, dalle ore 21.30 su Rete 4. Si tratta di un remake della famosa pellicola firmata da Alfred Hitchcock nel 1954. La regia di questa versione è di Andrew Devis, su soggetto di Frederick Knott e sceneggiatura di Patrick Smith Kelly. Anche questa versione vede interpreti di rilievo; in particolare gli attori principali sono Michael Douglas nel ruolo di Steven Taylor, Gwyneth Paltrow (Emily Bradford Taylor), Viggo Mortensen (David Show), David Suchet (Mohamed Karaman) e Constance Tower (Sandra Bradford). Fra i film diretti da Andrew Devis, infatti, ci sono Il Fuggitivo (1993), Trappola in alto mare (1992), Uccidete la colomba bianca (1989) e Danni Collaterali (2002). Michael Douglas non ha bisogno di presentazioni, perché oltre ad essere figlio d’arte, nella sua carriera ha ricoperto ruoli di particolare rilievo in film che hanno segnato la storia del cinema. Gwyneth Paltrow una brava e brillante attrice, in grado di interpretare con successo personaggi comici e personaggi drammatici; fra i suoi più importanti lavori ci sono senza dubbio Sliding Doors (1997), Shakespeare in love (1998) e Bounce (2000). Viggo Mortensen è noto per la sua partecipazione alla trilogia de Il Signore degli Anelli (2001-2003), ma anche per Soldato Jane (1997), Psycho (1998) e Green Book (2018).

Delitto perfetto, la trama del film

Steven Taylor è un ricco e famoso magnate della finanza sposato con Emily, rampolla di una famiglia nota di New York. La coppia vive in un bellissimo appartamento, conduce una vita agiata, ma la donna si sente insoddisfatta e comincia una relazione con l’intrigante David Shaw, squattrinato pittore. Emily, però, nonostante tutto non vuole lasciare il marito che, nutrendo dei sospetti sulla fedeltà della moglie, assume un investigatore e scopre tutto. Steven, allora, va da David con una scusa e poi gli rivela di conoscere il suo passato. Egli, infatti, è in realtà un truffatore specializzato in piccoli furti, ma soprattutto nel raggirare donne ricche per impadronirsi dei loro soldi. Steven allora pensa di servirsi dell’amante della moglie per ucciderla e ereditarne il patrimonio, essendo lui in gravi problemi economici. David, seppur non del tutto convinto, accetta di eseguire il piano in cambio di un lauto compenso. Il giorno pattuito, mentre Steven si crea un alibi perfetto, David non se la sente di uccidere la donna e manda una sua vecchia conoscenza per farlo. In casa, però, succede l’imprevisto. Emily si difende con tutte le sue forze e riesce a resistere al suo aggressore uccidendolo, così quando Steven torna a casa la trova in stato di shock. L’uomo non vuole dare i soldi pattuiti a David ma questi lo ricatta perché aveva registrato tutte le conversazioni. Così Steven decide di pagare la somma ma poi uccide David che, nel frattempo, aveva inviato le registrazioni ad Emily. La donna, intanto, comincia ad avere dei sospetti e fa delle ricerche per conto suo scoprendo che in realtà David non era la persona che credeva e che il marito si trova in gravi dissesti finanziari; così inizia a farsi strada in lei il dubbio sul mandante del suo tentato omicidio. Emily ascolta la registrazione e affronta il marito che, ovviamente essendo stato scoperto, cerca di ucciderla. Ne nasce una colluttazione durante la quale lei lo ferisce ma poi lui riesce a colpirla violentemente, ma mentre sta per ucciderla Emily riesce a sparargli. Quando la polizia arriva Emily racconta tutto facendo ascoltare la registrazione in suo possesso.

