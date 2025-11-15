Si parla dell'omicidio di Pierina Paganelli a Quarto Grado e ospite in studio vi era Manuela Bianchi: scopriamo che cosa ha detto ieri sera

Si parla del giallo di Pierina Paganelli a Quarto Grado e negli studi è tornata ospite dopo mesi Manuela Bianchi, ex amante dell’imputato Louis Dassilva, nonché nuora della vittima. Le prime parole dell’ospite sono state le seguenti: “Oggi ho i boccoli e non le treccine. Le treccine le userò indipendentemente da Louis. È tutto finito con Louis Dassilva? Preferisco non rispondere a questa domanda”, lasciando un po’ sorpreso Gianluigi Nuzzi.

Quindi Manuela Bianchi ha continuato: “Giacomo dice che sono un’abile manipolatrice che si fa passare come vittima? Da quello che ho saputo, non sono state dette in aula queste parole ma le ha dette nella prima sit, il giorno dopo la morte della madre, mentre in aula era molto più pacato e riservato, si è trattenuto dal dire cose che erano troppo spinte in un momento molto doloroso.

È quello che mi contestava anche Valeria? In quale fase però di Valeria? Nella prima fase, quando noi ci frequentavamo io ero per lei una ‘sottona’, che non diceva mai niente, che ero vittima, non che facevo la vittima, diceva che ero una vittima di quella famiglia che non mi trattava bene e non avevo il coraggio di farmi sentire, tanto è vero che c’è un messaggio agli atti in cui mi dice di tirare fuori ‘la cazzimma se no ti schiacciano’”

PIERINA PAGANELLI, MANUELA “QUELLA DOMANDA CI HA SCHIFATI”

Sulla domanda fatta da uno degli avvocati di Louis Dassilva sul rapporto incestuoso con suo fratello, Manuela Bianchi ha replicato: “Non ho capito se è stato Louis a dire di fare questa domanda, mi era sembrato di aver sentito così, comunque la domanda è stata fatta e lì per lì siamo rimasti tutti schifati, penso che anche il giudice abbia pensato la stessa cosa. Dopodiché – ne parlavo oggi con il dottor Barzan che mi ha chiesto come mi sentivo – adesso mi fa sorridere perché mi sembra l’ennesima volta che questo gatto cerca di andare su per i vetri e le unghie stridono e ritornano giù, se non è una cosa deve essere un’altra purché non ci si focalizzi sul tema principale, che è troviamo chi ha ucciso Pierina, ma lavoriamo di fantasia”.

Gianluigi Nuzzi ha quindi chiesto a Manuela se avesse mai avuto dubbi su Loris, che magari sia stato lui a uccidere Pierina Paganelli, e lei ha replicato dicendo: “Assolutamente no. Mio fratello è stato con me dalle 18:30 fino alle 23:00, quando è andato a casa, non si è mai mosso, quindi non mi poteva venire un dubbio neanche se lo cercavo”. Si è quindi parlato del misterioso incidente in bici capitato a Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli nonché ex marito di Manuela: “L’incidente di mio marito ci ha avvicinato moltissimo, Loris stava vivendo un periodo difficile della sua vita, stava divorziando, io ero sconvolta per quello che era successo a mio marito e mio fratello mi è stato molto vicino. Lui non ha mai detto che quando ha l’istinto di uccidere prende farmaci”, ha poi precisato.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA E L’INCIDENTE DI GIULIANO

Di nuovo sull’incidente: “Incomincio a pensare da un po’ che l’incidente di mio marito e l’omicidio siano strettamente collegati. Il movente lo lascio da parte perché non saprei che movente potrebbe portare una persona a ucciderne un’altra, chiunque. Se sapessi qualcosa lo saprebbe anche la procura, la mia deduzione è data dal fatto che io non riuscivo a fermare il mio cervello per capire cosa fosse successo, chiedevo continuamente ai medici cosa potesse essere successo a mio marito. Aveva la testa massacrata e anche la faccia, oltre a diverse fratture, ma la faccia era la cosa principale”.

“Mi facevo 3.000 domande, quando sono stata all’ospedale ho chiesto ai medici che si sono trattenuti dal rispondermi perché c’era un’inchiesta in corso, ma il professore che l’ha operato mi ha fatto questo esempio: suo marito è come se fosse caduto dal quarto piano cadendo di faccia, oppure con la moto a 170 km/h contro il muro e tutto il resto non esiste. Qualcuno voleva uccidere Giuliano? Inizialmente ho pensato che essendo le 5:30 del mattino di domenica e con le discoteche vicine, ho pensato a un balordo; oggi penso che probabilmente qualcuno gli ha voluto fare del male”.

Sul suo marito, ormai ex, ha proseguito: “Non vedo Giuliano da due o tre giorni, ci incontriamo nel condominio. L’ho saputo da voi che sta recuperando la memoria. Questo processo potrebbe unirci nel recuperare la memoria? Nei primi mesi che mio marito è tornato a casa dall’ospedale c’ero sempre, poi a un certo punto lui ha detto basta, ha chiuso con me e io non posso insistere”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA SU VALERIA: “NON PASSO SOTTO IL SUO BALCONE”

Sulla rivalità a distanza con Valeria Bartolucci, moglie dell’imputato, Manuela dice: “Ormai Beautiful ha stufato. Mi sembra che sia ora di guardare le cose concrete, non la parola detta o non detta. Chi è il regista? Sono d’accordo con lei, anche secondo me c’è un regista dietro tutto questo, io penso a qualcuno ma me lo tengo per me perché non ho prove ma forti sospetti, tante cose messe insieme, tanti indizi…”. Manuela aggiunge: “Temo ancora Valeria? Molto, moltissimo. Io frequento quel palazzo perché ci abita mia figlia e tutti i giorni sono costretta a passare davanti alla porta di Valeria perché non la lasciamo mai mia figlia. Sono due anni che non passo sotto il suo balcone, ho pensato a un vaso, a un olio bollente per come le cose le ha dette lei e per come conosco che può arrivare a fare certe cose”.

Sugli incontri con Louis anche dopo l’omicidio della suocera, Manuela fa chiarezza: “Non ci siamo rivisti dove è stata ritrovata mia suocera, si trattava di un bigliettino che io avevo messo di mia spontanea volontà. Io non ho avuto contatti con Louis da ottobre/novembre 2023 fino ad aprile 2024. Sono andata due o tre volte da lui, erano passati sei mesi, avevo delle domande da fargli, volevo delle risposte, delle chiarezze perché il mio per lui era un amore grandissimo, avrei voluto che smentisse tutte le mie paure, ma non c’era mai tempo, scendeva le scale veloce, diceva che Valeria gli aveva messo un investigativo privato. Lo scrupolo l’ho avuto e ho cercato di fare in tutti i modi chiarezza con lui, cosa che non mi è stato più possibile fare, io gli dicevo sempre che avevo bisogno di parlargli e di trovare un momento…”.

PIERINA PAGANELLI, MANUELA E LO STATO DELLA FIGLIA GIORGIA…

Sulla mattina del 4 ottobre, giorno del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli: “La mattina del 4 ottobre confermo assolutamente che c’era Louis. Se non avessi avuto questa storia io avrei avuto ancora mia suocera e mia figlia avrebbe ancora sua nonna. Giorgia (sua figlia, ndr) sta malissimo, si dà le colpe dicendo che forse la poteva salvare se fosse andata quella sera all’adunanza; nonostante le cure non va a scuola e abbiamo tanti problemi con lei. Ci ricostruiremo mai una vita? Se me lo avesse chiesto fino a due settimane fa le avrei detto di non vedere la luce in fondo al tunnel”.

“Ho avuto diversi momenti in cui potevo benissimo non essere qui oggi. Ho pensato di togliermi la vita? Quello che ho detto… questa storia mi ha rovinato la vita, sconvolta, mi ha squartato: trovare io mia suocera, essere additata come la colpevole di tutto, se non avessi incontrato Louis… tutto girava attorno a me, la colpa di tutto era la mia, anche se io non muovo le mani di un assassino; se una persona è pazza e fa una cosa fuori di testa non è colpa mia, però è certo che i miei sensi di colpa ce li ho. Adesso ho un filo di luce, mia figlia la intravede poco ed è per questo che mi son detta di aver già cresciuto mio fratello senza madre – l’ho cresciuto come un figlio quindi lasciamo perdere l’incesto – perciò non voglio far crescere mia figlia senza madre, anche se sono in guerra e molte battaglie mi hanno stancato io le voglio combattere fino alla fine”.