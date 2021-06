Delitto sul lago/ Su Rete 4 il film con Corinne Touzet (oggi, 26 giugno)

Delitto sul lago va in onda oggi, sabato 26 giugno, a partire dalle ore 16:50 su Rete 4. Realizzato da Jean-Marc Rudnicki è in intrigante poliziesco interpretato da Corinne Touzet, Jean-Yves Berteloot, Karine Texier, Marc Samuel, Stéphan Wojtowicz e Marc Robert. Per questo episodio della raccolta di telefilm “Meurtres à… Police” (titolo originale), dirigetevi verso il confine franco-svizzero con una ripresa vicino a Evian-les-Bains, Thonon-les-Bains e sulle rive del Lago di Ginevra. Corinne Touzet e Jean-Yves Berteloot interpretano i protagonisti. Si tratta di un film prodotto specificatamente per il piccolo schermo, e quindi non è mai uscito nelle sale.

Delitto sul lago, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Delitto sul lago. Mentre la barca CGN si avvicina alla costa francese, si schianta contro un galleggiante a forma di sirena, con il corpo senza vita di un uomo legato. Tutto fa pensare che l’uomo sia svizzero, con il logo di una squadra di calcio di Mont-sur-Lausanne. Per chiarire tutto ciò che sembra assomigliare a un omicidio, la gendarmeria di Thonon-les-Bains si avvale dei servizi della polizia di Losanna. Louis Jolly, capitano di polizia di Thonon, deve quindi fare squadra con Sandrine Zermatten, capitano di polizia di Losanna, con la quale la corrente sembra non passare.

Mentre il mistero si infittisce su entrambi i lati del confine, un misterioso incidente che ha fatto precipitare un giovane in coma per 5 anni, e la cui morte un mese fa complica le indagini. Inoltre, Alice, la fidanzata del giovane deceduto, sembra essere scomparsa, mentre i fratelli Mangin sono ricercati dalla polizia, ma anche dal killer.

Nel frattempo, Louis indaga su chi sia veramente Sandrine e sul motivo per cui riceve chiamate da Aïsha, la sua ex con cui si rifiuta di divorziare, nonostante i ripetuti solleciti del giudice. Dopo aver perquisito il suo cellulare e chiesto al suo superiore di avere informazioni da un amico della polizia in Svizzera, Louis scopre finalmente che Sandrine, oltre ad essere un capitano di polizia, è anche la sorella della sua amante. poliziotto a Losanna. Mentre uno dei fratelli Mangin viene trovato ucciso con la stessa procedura, anche il corpo di Alice viene trovato morto su una spiaggia. La morte sembra risalire a due settimane prima. Ma chi può aver commesso tutti questi omicidi da vendetta? Tanto più che il festival dei flotins di Evian-les-Bains inizierà presto.

