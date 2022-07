Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film giallo

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa, film di Rete 4 diretto da Eric Duret

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa è un giallo, di produzione francese del 2015, che andrà in onda su Rete 4 dalle 16,50 di oggi, 18 luglio. Il film fa parte di una serie di film francesi a carattere poliziesco, ognuno ambientato in una diversa regione della Francia. La regia del film è di Eric Duret, gli interpreti principali sono: Claire Bototra, Antoine Dulèry, Clemence Thioly, Hèlèna Soubeyrand e Yann Sundberg.

L’attrice francese Claire Borotra ha girato solo altri due film oltre a Il Delitto sulla Loira. Il protagonista maschile, Antoine Dulèry ha al suo attivo numerose partecipazioni a pellicole di discreto successo specie in Francia. Il regista, Eric Duret, ha diretto quasi tutte le pellicole della serie poliziesca di cui fa parte anche Delitto sulla Loira. Tutti i film della serie sono stati distribuiti solo nei circuiti televisivi.

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa, la trama del film

La vicenda di Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa è ambientata in un piccolo comune situato nella regione della Loira, con la particolarità di essere completamente circondato dalle acque. Durante un’indagine, il capitano di polizia Marie Daguerre, scopre in una cripta al cimitero, la testa di un uomo tagliata e sistemata nella bara di una ragazza deceduta 15 anni prima.

La scoperta era stata già effettuata da un collega del capitano e i due, di conseguenza, sono obbligati a collaborare. I due poliziotti capiscono che il cadavere ritrovato nella cittadina è stato decapitato con uno strumento molto antico risalente al XV secolo.

La testa, infatti, è stata marchiata con ferro rovente, proprio come il Barone di Rais, noto per essere il compagno d’armi dell’eroina Giovanna D’Arco, era solito marchiare tutte le sue vittime. Il Barone, in seguito, diventò celebre con il nome di Barbablù. La macabra scoperta non fa altro che rendere ancora più misterioso il caso e i due colleghi detective devono risolvere parecchi dubbi per arrivare alla verità, anche perché il colpevole dell’omicidio era convinto di restare impunito.











