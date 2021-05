Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa/ Su Rete 4 il film poliziesco

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa va in onda dalle ore 16.55 di oggi, 31 maggio, su Rete 4. Il film, girato nel 2015, è di genere poliziesco e ha come scopo principale quello di raccontare un’intricata storia fatta di inganni, misteri e sospetti che culmineranno con la risoluzione del caso finale. La regia del film fu curata da Eric Duret, mentre tra gli attori principali troviamo Claire Borotra, Antoine Dulery e Yann Sundberg. La prova attoriale dei professionisti coinvolti riesce a convincere, e in linea di massima la pellicola francese offre molte emozioni più o meno forti, in grado in ogni caso di raccontare una storia intensa e dai ritmi sempre più incalzanti, senza dunque mai cadere in un’eccessiva banalità. Il copione si regge su una storia semplice ma allo stesso tempo intrigante, in grado di alzare ed abbassare costantemente l’attenzione dello spettatore, cogliendolo di sorpresa quando meno se lo aspetta e tenendo la tensione sempre alta.

Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa, la trama

La trama del film Delitto sulla Loira: il mistero del corpo senza testa ruota attorno alle vicende di un capitano della polizia chiamata Marie Daguerre. Durante un’indagine che sembra essere di routine, come la maggior parte delle attività svolte in quel luogo, il capitano giunge in un cimitero e si addentra in una cripta. Qui trova la testa di un uomo decapitata di recente (lo si intuisce grazie al sangue fresco e alla carne ancora in decomposizione), posta sopra la bara di una ragazza morta ben quindici anni prima. I due casi, quindi, sembrano essere piuttosto collegati, e quantomeno tenuti insieme da un filo invisibile che vorrebbe la bara della ragazza collegata alla testa mozzata posta sul feretro. Il caso, però, è stato assegnato anche al comandante Vincent Becker, che prende in carico la spinosa faccenda e decide di dare un nome all’assassino che ha fatto questa cosa così grave. Il capitano ed il comandante, quindi, sono costretti a collaborare per cercare di portare alla luce la verità.

Durante le indagini e dopo aver fatto tutti i rilievi forensi del caso, i due agenti scoprono che la testa è stata mozzata con uno strumento affilato risalente addirittura al XV secolo, e che presenta una vistosa marchiatura a fuoco. Questa particolare usanza veniva inflitta dal barone di Rais, compagno d’armi di Giovanna D’Arco ai suoi nemici. Tutti questi misteri, uniti tra loro, non fanno altro che aumentare i sospetti dei due poliziotti, che si trovano a dover fare i conti con un assassino legato a delle usanze lontane e forse fin troppo barbariche. In loro comincia ad instillarsi il seme del dubbio: se ha colpito oggi, quanto tempo passerà prima che lo rifaccia? E perché ha scelto proprio questa particolare usanza per decapitare quest’uomo? Tutti questi elementi, sommati tra loro, concorrono a far sì che il mistero si infittisca sempre di più, lasciando così i due poliziotti in una ragnatela di dubbi.

