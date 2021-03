Dellai, con “Io sono Luca”/ Il titolo originale era “Castelli di Carte” poi… (Nuove Proposte, Sanremo 2021)

I gemelli Matteo e Luca Dellai, classe 1996 originari di Cesena, si presentano al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Nuove Proposte con il brano “Io sono Luca“. Una canzone impegnata, dedicata alle brutture della guerra ma non solo, il protagonista è una sorta di outsider, un ragazzino isolato che però “ha imparato ad amare”. Musicalmente è un brano ritmato, niente di sorprendete, in cui però molti loro coetanei si riconosceranno con un discreto intreccio vocale. “Io sono Luca”. Il titolo originale del brano era “Castelli di Carte“, cambiato con “Io sono Luca” in seguito a una discussione tra i Dellai e alcuni addetti ai lavori. “Tutti siamo Luca. Tutti siamo caduti e abbiamo imparato a planare per non cadere ogni volta, ci siamo sentiti sbagliati e non adatti: insomma, abbiamo dovuto tutti fare i conti con una vita che spesso ci ha insegnato che la realtà può essere più dura di quella che potevamo immaginare, e ci ha trovato impreparati“, si legge nella nota stampa.

Dellai: chi sono Matteo e Luca

I fratelli Dellai sono da sempre molto legati, condividendo anche la passione per la musica. Luca ha frequenta il liceo musicale e poi si è iscritto al Conservatorio di Pesaro, ma parallelamente frequenta anche la facoltà di economia. Il gemello Matteo invece frequenta la facoltà di architettura. Hanno già pubblicato un brano, Non passano gli aerei. I Dellai non sono particolarmente attivi sui social il che rende piuttosto arduo trovare informazioni sul loro conto, specie sulla vita privata. In rete inoltre non trapelano indizi che possano far presumere una storia d’amore, ad oggi infatti molto probabilmente i due fratelli sono single, anche se non è possibile escludere con ogni probabilità una fidanzata segreta. Il duo arriva alla 71a edizione del Festival di Sanremo provenendo direttamente dal concorso Area Sanremo.



