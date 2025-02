Il caso Delmastro offre nuovi elementi di riflessione. La condanna comminata in primo grado a otto mesi arriva dopo una richiesta di assoluzione presentata dal pubblico ministero, che ha ritenuto evidentemente non provabile la circostanza dell’eventuale rilevazione del segreto d’ufficio. La stessa procura era stata coerente nella fase delle indagini preliminari, avendo richiesto l’archiviazione, ma anche in quel caso il giudice aveva risposto l’imputazione coatta. Solo che nel nostro ordinamento i magistrati decidono a prescindere da quelle che sono le richieste delle parti, almeno così appare.

Il caso si presta ad una notevole interpretazione sul piano del rapporto tra politica e magistratura poiché per l’ennesima volta motiva chi ritiene prevenuta parte della magistratura, imputando la condanna ad una sorta di scelta vendicativa per le imminenti riforme che il governo Meloni si appresterebbe a varare.

Il caso in sé è sicuramente un pessimo esempio, anche, di come si gestisce l’informazione riservata nel nostro Paese. Pur mancando la prova e quindi essendo la condanna poco comprensibile, ogni indizio porta a ritenere che le informazioni comunicate dal collega di partito Donzelli, e declamate a Montecitorio, in merito a colloqui riservati intercettati dal DAP erano state probabilmente condivise. Il rapporto tra la prova processuale certa e gli indizi è materia di diritto raffinato, ma sul piano politico la leggerezza è stata sicuramente enorme.

Il modo in cui vengono maneggiate le informazioni riservate ed in generale vengono gestiti i servizi di sicurezza nel nostro sistema sta rivelando diverse fragilità in una fase storica di grande complessità. La conoscenza che si ottiene attraverso le tecnologie è un bene prezioso, che va però utilizzato e maneggiato con grande cura, comprendendo che il confine può essere posto solo da chi è in possesso di quelle informazioni.

La mancanza di una cultura della gestione di queste informazioni riservate e del loro utilizzo nelle sedi appropriate è una diretta conseguenza di un susseguirsi di classi dirigenti che si ritrovano in posizioni di grande responsabilità senza aver fatto percorsi di adeguata formazione e conoscenza delle conseguenze, dirette e indirette, che lo svelamento di queste informazioni può portare.

Perciò non è solo la sentenza di ieri sul piano politico ad essere rilevante. È rilevante anche il fatto che il caso si sia creato e sia arrivato nelle aule di giustizia, mettendo il Governo in una condizione di difficoltà ulteriore e sicuramente non necessaria. Non serviva infatti rivelare quei colloqui riservati per poter attaccare l’avversario politico ed anzi, a diversi mesi di distanza dai fatti, pochi ricordano i motivi per i quali venne condiviso il contenuto di quelle conversazioni.

La nostra classe politica in queste occasioni appare immatura di fronte alle sfide, considerando la gravità degli scenari che questo tempo caotico ci impone di affrontare. Probabilmente nei prossimi gradi di giudizio si arriverà ad un verdetto diverso, tenuto conto della fragilità degli elementi fattuali a sostegno della condanna.

Ma non sarà una vittoria, perché resta il dato politico che quell’episodio testimonia la non raggiunta maturità della nuova classe politica, che deve assumersi con serietà l’onere di portare avanti le sfide che ha di fronte, sapendo che il peso che porta è ben più importante della soddisfazione di poter dimostrare quanto l’opposizione politica possa essere inadeguata o incapace.

La classe politica tutta deve maturare un profondo rispetto per le istituzioni che rappresenta e tutelarsi dai propri eccessi ben prima che intervengano i magistrati, per poter essere credibile. Sarebbe stato il caso che qualche conseguenza sul piano politico venisse assunta. Essersi chiusi a riccio invece rischia di rendere più debole la maggioranza tutta.

