Michael Jordan ha sempre avuto un legame speciale con mamma Deloris e papà James. La madre, risultò decisiva nell’accordo milionario firmato con Nike, che ancora oggi frutta all’ex campione centinaia di milioni di dollari l’anno, ma fu anche una preziosa consigliera nel corso della sua carriera. Operaia in una fabbrica tessile prima e cassiera di banca poi, Deloris ha dimostrato grandi capacità di intermediazione, diventando di fatto manager del figlio. Nel film “Air, la storia del grande salto” emergono molto chiaramente le qualità di Deloris: in casa era lei a “portare i pantaloni”, inoltre si rivelò donna eccezionalmente forte quando fu costretta a fare i conti con la tragica morte del marito, ucciso a colpi d’arma da fuoco nell’agosto del 1993.

Tornando alla questione Nike, fu proprio la mamma di Michael Jordan a condurre le trattative per lo sponsor con cui il figlio, all’epoca giovanissimo, avrebbe debuttato in Nba. Michael Jordan, infatti, non voleva firmare per Nike, essendo un grande fan di Adidas, il principale competitor. La madre, tuttavia, riuscì a far comprendere al figlio l’importanza di abbracciare il progetto Air di Nike, ‘regalandogli’ di fatto un ritorno economico faraonico. La signora Jordan, infatti, riuscì a strappare un accordo vantaggiosissimo, che oggi fa sorridere Nike e lo stesso Micheal con una linea di scarpe dedicata alla leggenda della pallacanestro.

Michael Jordan, il legame coi genitori e la tragica morte di papà James

Per quanto riguarda il padre, James Jordan, a circa trent’anni di distanza è stato riaperto il caso relativo al suo omicidio. Correva l’anno 1993 quando il papà del campione fu colpito da uno sparo partito da uno tra Daniel Green e Larry Demery, attratti forse dall’auto di lusso che lo vedeva alla guida.

In quel momento, il padre di Michael stava dormendo e fu pertanto colto di sorpresa nell’attacco mortale dei malintenzionati, che poi si liberarono del corpo. Dopo l’omicidio dell’amato papà, Michael Jordan decise di ritirarsi dalla pallacanestro, anche se poi – smaltito il lutto e metabolizzato il dolore – farà ritorno nel mondo dello sport nel 1995, conquistando altri tre titoli.

