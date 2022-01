Deltacron, nuova variante Covid: mix Delta e Omicron/ A Cipro 25 casi di co-infezione

È ancora presto per cantar vittoria contro il Covid. La variante Omicron per molti rappresenta la speranza di riuscire a rendere il virus endemico, ma è evidentemente prematuro lanciarsi in ipotesi e scenari. Lo dimostra, ad esempio, il caso della Deltacron, nuovo ceppo del virus Sars-CoV-2 che è stato individuato dalle autorità sanitarie del Cipro, dove sarebbero stati registrati già 25 contagi. Il nome è legato al fatto che combina le varianti Delta e Omicron. Dunque, sono casi di co-infezioni. «Abbiamo trovato una variante che combina entrambe», ha annunciato il professor Leondios Kostrikis, docente di biologia all’università di Cipro e direttore del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare.

Ne ha parlato all’emittente Signa TV, precisando che quindi Deltacron ha la firma genetica di Omicron e il genoma di Delta. L’equipe di Leondios Kostrikis ha prelevato campioni dai 25 pazienti risultati positivi a Deltacron e li ha inviati alla base dati internazionale Gisaid dell’Istituto Pasteur di Parigi, che tra le altre cose si occupa della pubblicazione delle sequenze ufficiali delle nuove varianti dell’influenza e del Covid.

“VARIANTE DELTACRON? SICURAMENTE UN ARTEFATTO…”

Non è chiaramente possibile stabilire ora se la variante Deltacron sia più patologica o contagiosa, né se riuscirà ad imporsi. L’ipotesi del professor Leondios Kostrikis è che verrà comunque eclissata dalla variante Omicron, che è considerata più contagiosa. Stando a quanto riportato da Bloomberg, che ha lanciato la notizia dell’identificazione di Deltacron, è emerso che la sua presenza è più alta tra i pazienti ricoverati rispetto a quelli con sintomi lievi. Anche per il professor Giorgio Gilestro, docente di Neurobiologia all’Imperial College di Londra, difficilmente Deltacron si imporrà sulla variante Omicron.

«Una variante ricombinante delta/omicron si è quasi sicuramente già formata da qualche parte ma il fatto che si formi non basta: deve essere anche più performante di omicron per diffondersi e questo è molto difficile. Per nulla scontato. Personalmente dubito che ne vedremo una», ha scritto su Twitter. Per Giorgio Gilestro i casi registrati a Cipro sono quasi certamente «un artefatto del sequenziamento (cioè un sequenziamento fatto in pazienti infetti contemporaneamente coi due virus)». Infine, ha ricordato che «l’emergere di varianti è un fenomeno largamente imprevedibile. Sappiamo che arriveranno ma non sappiamo dove e come».



