“Deluso da Adua Del Vesco”/ Massimiliano Morra:”Ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità…”

Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, dopo una lontananza durata due anni, i due attori protagonisti insieme di tante fiction di successo, si sono ritrovati nel bunker di cinecittà dove sono riusciti ad instaurare un rapporto d’amicizia. Uscito dalla casa, però, Massimiliano ha avuto modo di vedere alcuni video e, in un’intervista rilasciata per Casa Chi sui profili social del settimanale Chi, ha puntato il dito contro la collega. “Mi è dispiaciuto vedere determinate clip dove Adua non ha parlato bene di me. Lei avrebbe dovuto venire a dirmele in faccia certe cose e quindi mi è dispiaciuto”, ha raccontato Morra a Valerio Palmieri. “Parlo di cose che ha detto su di me” – ha aggiunto l’attore. “Ho iniziato a mettere in dubbio la sua sincerità. Credo che lei abbia influenzato tutta la casa su determinate cose che non sono assolutamente vere. Questa cosa ha influito molto nel mio percorso”, ha spiegato ancora.

MASSIMILIANO MORRA: “TRA ME E ADUA DEL VESCO NON C’E’ STATO NULLA”

Di Adua Del Vesco e del rapporto che ha avuto con lei, Massimiliano Morra ha anche parlato ai microfoni di Live – Non è la D’Urso. Ospite dell’ultima puntata del programma di Barbara D’Urso insieme alla fidanzata Dalila Mucedero, Morra ha ribadito di non aver mai avuto una vera storia con Adua Del Vesco anche se qualcosina ci sarebbe stata. “Tra me e Adua non è che non c’è stato nulla. C’è stato un qualcosina, ho avuto dei segnali che mi ha fatto intendere che c’era qualcosa, ma sono successe tante cose che mi hanno portato a chiudere”, ha spiegato l’attore. Sui motivi del risentimento di Adua nei suoi confronti, inoltre, Morra ha aggiunto: “Sono stato molto insistente con lei, ci siamo voluti molto bene professionalmente e umanamente. Mi reputo un gentiluomo, sono cose che riguardano me e lei. Anche da parte sua avevo segnali che ci fosse qualcosa”.

MASSIMILIANO MORRA: “GUENDA GORIA? TRA NOI SAREBBE POTUTO NASCE QUALCOSA”

Nell’intervista rilasciata a Casa Chi, Massimiliano Morra non ha parlato solo di Adua Del Vesco, ma anche di Guenda Goria e Tommaso Zorzi. L’attore, ripercorrendo il percorso fatto con la figlia di Maria Teresa Ruta, ha ribadito che, se non fosse stato fidanzato, con Guenda sarebbe potuto nascere qualcosa. «Con Guenda sarebbe potuto nascere qualcosa se non fossi stato fidanzato e innamorato di una persona fuori. Mi interessava tantissimo sia fisicamente che a livello intellettuale». Su Tommaso Zorzi, infine, pur apprezzando la sua intelligenza e ironia, non nasconde un pizzico d’amarezza: «Tommaso è un ragazzo molto intelligente e credo che non mi è piaciuto come si è comportato nei miei confronti. Sono il primo a ridere di me stesso, ma non mi è piaciuto che abbia fatto questo teatrino alle mie spalle. Non è stato carino e mi è dispiaciuto».



