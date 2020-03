Dembélé all’Inter?/ Calciomercato: è fra le possibili contropartite per Lautaro

La ‘telenovela’ di calciomercato legata al nome di Lautaro Martinez promette di essere molto lunga, anche perché all’epoca del Coronavirus c’è molto più tempo per parlare fin da subito delle trattative, ma ci sono anche meno soldi per portarle a termine, perché la crisi colpirà ovunque. Proprio per questo motivo le contropartite tecniche possono avere grande importanza e si fa il nome anche di Ousmane Dembélé, accostato all’Inter appunto nell’ambito dell’affare che potrebbe portare invece Lautaro Martinez al Barcellona, anche se sulle tracce del bomber nerazzurro argentino c’è anche il Manchester City di un certo Pep Guardiola, che potrebbe dunque ritrovarsi nei panni di avversario dei catalani per un obiettivo comune. Detto che di trattative complesse come questa si parlerà ancora a lungo, bisogna fare una riflessione di tipo econimico, che spiega anche perché Ousmane Dembélé all’Inter è una possibilità credibile per l’estate 2020.

DEMBÉLÉ ALL’INTER? POSSIBILE CONTROPARTITA PER LAUTARO

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, giornale sportivo catalano, il Barcellona per arrivare agli obiettivi Neymar e Lautaro Martinez punterà molto sulle contropartite, perché in questa estate i soldi scarseggeranno per tutti (fatte le debite proporzioni), a maggior ragione se si cullano obiettivi così ambiziosi. Fra i giocatori sacrificabili e di maggior valore economico, ci sono appunto Ousmane Dembélé e anche l’ex nerazzurro Philippe Coutinho, altro nome che infatti è stato di nuovo accostato all’Inter. L’obiettivo del Barcellona è naturalmente abbassare il più possibile la quota di 111 milioni di euro, che è la clausola di Lautaro Martinez. Dembélé dunque potrebbe essere una delle pedine di scambio proposte all’Inter, insieme a Coutinho e naturalmente ad Arturo Vidal, che resta sempre uno dei pallini di Antonio Conte; per rimanere al centrocampo, potremmo citare anche Ivan Rakitic, il quale però sembra voler chiudere la propria carriera con la maglia del Siviglia.



