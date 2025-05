L’Inter dovrà fare attenzione, nel corso della finale di Champions League, soprattutto a Dembele, la star del PSG che sogna prima di alzare la coppa dalle grandi orecchie e poi magari di vincere il pallone d’oro. Ma cosa sappiamo del calciatore francese e della sua vita privata? Nel 2021 il giocatore ha sposato in gran segreto la fidanzata, Rima Edbouche. Nozze che hanno sorpreso un po’ tutti considerando che non si sapeva neppure che Dembele fosse fidanzato. Il calciatore, infatti, non aveva mai fatto notizia del fatto di avere al suo fianco una persona. Rima Edbouche è originaria del Marocco ma le informazioni sul suo conto sono un po’ contrastanti.

Inoltre, a quanto pare, prima di sposare Dembele Rima Edbouche era un’influencer molto seguita sui social, con più di 300.000 follower su TikTok, ma il suo profilo sarebbe poi scomparso, anche se resta molto attiva su Instagram. Rima utilizza spesso i social per promuovere il marchio di moda musulmana, Razalae, da lei creato, al quale spesso presta il volto.

Dembele, le nozze segrete con Rima Edbouche: chi è la moglie dell’attaccante del Psg

Rima Edbouche, la moglie di Dembele, è al suo fianco da diversi anni ma solamente nel 2021, dopo il matrimonio, è venuta fuori da loro relazione, fino a quel momento “segreta”. A quanto pare neppure i compagni di squadra del giocatore ai tempi del Barcellona sapevano della loro storia, ma non è chiaro il perché di tanta segretezza da parte dell’attaccante francese. Nel 2022 la coppia ha avuto una bambina, nata a Barcellona, della quale però non si conosce il nome.

Inoltre Rima Edbouche, la moglie di Dembele, non mostra mai il suo volto sui social ma su Instagram è comunque molto seguita. Le sue foto e i suoi post sempre molto delicati, attirano infatti tantissimi like e commenti, nonostante la sua figura sia sempre un po’ enigmatica.

