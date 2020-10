Demet Özdemir chi è il suo fidanzato?/ Yaman ha smentito ma i fan..

Tra gli ospiti di Verissimo c’è anche la bellezza turca Demet Özdemir. L’attrice, famosa in Italia per aver interpretato il ruolo di Sanem Aydin in DayDreame, farà chiarezza sul suo status sentimentale. In molti infatti si chiedono se la showgirl sia fidanzata e soprattutto chi sia il fortunato. Nei giorni scorsi alcuni fan avevano azzardato l’ipotesi di un feeling speciale tra Demet Özdemir e l’attore Can Yaman. E’ stato quest’ultimo a smentire i fans, proprio durante la registrazione del programma di Silvia Toffanin. “Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”, aveva dichiarato ai suoi microfoni. Un mistero quindi ruota attorno allo stati sentimentale di Demet Özdemir, che oggi sabato 17 ottobre farà finalmente chiarezza.

Demet Özdemir a Verissimo: svelerà il nome del suo fidanzato?

Molti fan sono pronti a scommettere sul fidanzamento di Demet Özdemir. Come si evince dal sui profilo Instagram, gli ammiratori di certo non le mancano. L’attrice non ne fa mistero ma è sempre rimasta abbastanza abbottonata sulla vita privata. Vedremo se riuscirà a sciogliersi in compagnia di Silvia Toffanin a Verissimo, magari esprimendo una sua versione su quello che Can Yaman ha definito un semplice rapporto amichevole. Appare evidente che tra i due non sia scoccata la scintilla, ma qualche appassionato spera sempre in un colpo di scena. Le ipotesi degli internauti, intanto, si susseguono. C’è chi ipotizza che Demet Özdemir sia fidanzata con un personaggio del mondo dello spettacolo e chi invece non esclude sia single. Per ora il mistero prevale, sarà Silvia Toffanin ad indagare sugli amori segreti dell’attrice turca.



