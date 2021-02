Demet Ozdemir come Can Yaman e Diletta Leotta?/ Ecco il fidanzato famoso…

Dopo Can Yaman un altro protagonista della soap Daydreamer esce allo scoperto. La splendida Demet Ozdemir infatti sui social network ha mostrato il suo nuovo compagno, un attore e cantante che ha quasi due milioni di follower su Instagram. Si tratta di Oguzhan Koc un volto davvero molto polare in Turchia anche se in Italia è meno conosciuto. Dopo molto teatro l’artista è riuscito ad arrivare al cinema e in televisione. Tra i suoi ruoli più importanti c’è quello in The Butterfly’s Dream, film del 2013, che ha portato la Turchia quasi agli Oscar senza però ricevere la tanto sognata nomination. Inoltre ha pubblicato due album e cioè Ben Hala Ruyada nel 2013 e il recente Ev nel 2020.

Demet Ozdemir come Can Yaman e Diletta Leotta?

No, Demet Ozdemir e Can Yaman non stanno insieme. Il bellissimo attore di Daydreamer ha portato alla luce del giorno il flirt con la splendida giornalista sportiva e noto volto di Dazn Diletta Leotta. Si era vociferato a lungo di una loro possibile storia, fino alla conferma arrivata anche sui social network per l’invidia di tutti vista l’esplosiva bellezza di entrambi. Fatto sta che la soap turca Daydreamer ha scatenato il gossip anche in Italia, tanto che un’attrice turca come Demet Ozdemir arriva a riempire le pagine dei rotocalchi rosa web e cartacei anche nel nostro paese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA