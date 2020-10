Demet Özdemir/ Flirt con Can Yaman? Dopo il successo di Daydreamer sbarca a Verissimo

Demet Özdemir, dopo il successo di Daydreamer sbarca a Verissimo

Tutto è pronto per il momento più atteso, la presenza di Demet Özdemir a Verissimo. La Sanem della seguitissima serie tv di Canale 5 Daydreamer, in onda proprio oggi e domani, è sbarcata in Italia la scorsa settimana proprio per registrare la sua intervista sulla falsariga di quella del collega (e per alcuni addirittura fidanzato o ex Can Sanem), ma cosa rivelerà? Demet è arrivata a Milano in sordina, senza gli assembramenti causati dalla presenza di Can, e timida e sola si è presentata nello studio di Verissimo per rilasciare la sua intervista sulla sua famiglia, la sua passione per la recitazione ma anche quella per il ballo e per la moda. Ma chi è Demet Özdemir? Classe 1992, l’attrice è nata a Izmit in Turchia e si è trasferita da piccola a Istanbul insieme alla famiglia. E’ stato proprio lì che ha iniziato la sua scalata al mondo dello spettacolo prima come modella e cantante, ma poi anche come ballerina e attrice, ed è proprio questa completezza che la rende la bomba che conosciamo non solo di bravura ma anche con la sua espressività che l’ha resa nuova eroina italiana delle serie turche.

Demet Özdemir, la sua carriera e la vita privata… con Can Yaman?

Demet Özdemir ha esordito sul piccolo schermo ormai sette anni fa e ha all’attivo serie tv e film per il cinema, ma è grazie a DayDreamer Le Ali del Sogno che è sbarcata in Italia in coppia con Can Yaman, già noto per la presenza in BitterSweet. L’attore turco ha già rivelato di sperare ancora di poterla incontrare sul set un giorno perché lei lo ha aiutato molto e, soprattutto, è davvero brava e intensa sul lavoro. Ma cosa dirà di lui la bella Demet? Al momento non ci sono altre anticipazioni a riguardo ma i fan si aspettano parole stupende nei confronti del collega grazie al quale si è fatta conoscere dal pubblico italiano. Inutile dire che anche parlando di lei non è facile trovare qualche dettaglio riguardo alla sua vita privata ma quello che lei, come Can d’altronde, continua a negare è la liason proprio con il suo co-protagonista in DayDreamer.



