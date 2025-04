Demez Ozdemir avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad un famoso attore. I due sono infatti stati immortalati insieme e sono davvero bellissimi.

Piena di talento e con una carriera già ricca di soddisfazioni, l’attrice turca è una delle donne più famose al mondo, soprattutto perché ha partecipato a numerose fiction che hanno ottenuto un successo incredibile. A regalarle notorietà è stato soprattutto il suo ruolo di Sanem Aydin in Daydreamer, dove ha potuto recitare insieme a Can Yaman. Tra l’altro, sono uscite fuori – in passato – delle indiscrezioni che parlavano di una liason proprio con quest’ultimo, anche se entrambi si sono sempre dichiarati amici e legati da un rapporto fatto di stima e affetto.

Nel corso degli anni, Demet è inoltre apparsa più volte sui più importanti giornali di gossip per via della sua vita sentimentale. Nel 2021 ha ad esempio ufficializzato la storia con l’attore Oğuzhan Koç, con cui ha anche pronunciato il fatidico sì nel 2022 ma da cui si è separata un anno dopo. Questa rottura è stata molto chiacchierata, e dopo il divorzio l’attrice ha così scelto di mantenere un basso profilo e di dedicarsi soprattutto alla sua carriera, non facendo trapelare più molte informazioni sulla vita sentimentale. Di recente è però venuta fuori una nuova voce che parla dell’inizio di una profonda relazione con un suo collega, che sembra essere molto seria e soprattutto destinata a durare.

Demet Ozdemir con il nuovo fidanzato: la foto social

L’attrice turca è appunto diventata famosa grazie a serie tv di successo come My home, my destiny, La ragazza e l’ufficiale, Tattiche d’amore. Sin dal primo momento in cui ha messo piede nel mondo dello spettacolo ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutti con la sua bravura e con quel talento che l’ha sempre contraddistinta. Nel frattempo, nonostante la sua riservatezza, è venuto fuori che Demet avrebbe iniziato a frequentare un uomo di cui sarebbe anche molto innamorata. Lui si chiama Kadir Gunes ed è per un personaggio famoso, anche se non fa parte del mondo dello spettacolo. In passato ha infatti avuto delle storie importanti con Aleyna Tiki e Melissa Dongel, ed è per questo motivo che ha conquistato le prime pagine dei giornali di gossip.

Sui social è spuntata una foto che li ritrae insieme e che, a primo impatto, li fa sembrare già molto affiatati oltre che uniti da un legame profondo. Al solo vederli così legati, i fan sono letteralmente impazziti e li hanno inondati di commenti ricchi di affetto. D’altronde, la vita privata di Demet Ozdemir è sempre stata molto chiacchierata, proprio perché in passato è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. Di certo, indimenticabile è il suo percorso professionale che le ha permesso di diventare così famosa agli occhi di milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Chi è Kadir Gunes, il fidanzato di Demet Ozdemir

L’uomo che avrebbe conquistato il cuore della bellissima è il fratello dello stilista Gülnur Güneş e figlio del famoso uomo d’affari Metin Güneş. Una volta terminata la scuola, il giovane ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia di cui è oggi uno dei dirigenti più affermati. Si occupa inoltre di molte altre attività imprenditoriali, e questo l’ha reso un uomo di successo e determinato. Le indiscrezioni dicono che i due avrebbero iniziato la loro liason qualche mese fa, ma la storia sarebbe stata resa pubblica solamente ora. I due si sono infatti mostrati – su una storia Instagram – insieme in montagna: entrambi si sono infatti concessi una bellissima vacanza sulla neve.