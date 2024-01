Demetra Hampton, chi è la celebre modella e attrice/ La carriera tra passerelle, cinema e reality tv

Demetra Hampton, modella e attrice: la carriera tra passerelle e set

Demetra Hampton è ospite oggi pomeriggio di Caterina Balivo a La volta buona, nella puntata di martedì 23 gennaio 2024. Iconica attrice e modella statunitense naturalizzata italiana, la sua carriera si è sempre divisa tra le passerelle e i set e l’ha resa popolare al grande pubblico. Nata a Filadelfia il 15 giugno 1968, la sua principale vocazione sin da giovanissima era per lo sport e, in particolare, per la ginnastica artistica. Tuttavia, un infortunio l’ha costretta a rinunciare al suo sogno.

Paolo Filippucci e Luca Bielli, chi sono il marito e l'ex di Demetra Hampton/ La vita privata dell'attrice

Intraprende così la carriera da modella in seguito ad un evento fortuito quando, mentre passeggiava in strada a Filadelfia, viene notata da un agente della Elite Model Management. La sua carriera sulle passerelle inizia in Giappone, dove lavora per il noto marchio di cosmetici Shiseido. La sua storia d’amore con la recitazione prende il via quando, a Los Angeles, viene notata da un agente alla ricerca della protagonista della serie a fumetti di Guido Crepax Valentina: alla fine la scelta ricade proprio su di lei.

Demetra Hampton tra cinema, televisione e reality show

Demetra Hampton non si ferma qui e, coltivando il suo interesse per la recitazione, arriva anche a collaborare negli anni ’90 con alcuni noti registi del cinema italiano. Nel 1990, infatti, viene diretta da Carlo Vanzina nel film Tre colonne in cronaca, mentre nel 1994 recita sul set del film del 1994 Chicken Park, con alla regia Jerry Calà.

Pur non abbandonando la sua vocazione di attrice, Demetra Hampton diventa con lo scorrere degli anni anche un noto volto sul piccolo schermo. Da segnalare, in particolare, la partecipazione a due celebri reality show della tv: nel 2005 ha partecipato a La talpa, mentre nel 2019 ha preso parte a L’Isola dei famosi, allora condotto da Alessia Marcuzzi, dove è stata eliminata alla terza puntata.

