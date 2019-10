Demetra Hampton ha sposato Paolo Filippucci/ Il “sì” dopo 11 anni! (Domenica Live)

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Demetra Hampton, sette giorni fa ha sposato il suo compagno, Paolo Filippucci. Oggi l’attrice sarà ospite di Domenica Live per raccontare le sue nozze tenute segrete fino all’ultimo. La data del matrimonio con l’imprenditore, infatti, è stata top secret fino a qualche giorno fa ed oggi la sexy attrice originaria dell’America racconterà tutti i dettagli alla padrona di casa. Nelle passate settimane, era stato un suo amico a svelare in esclusiva le imminenti nozze, parlando al settimanale Nuovo. Dopo undici anni di relazione, dunque, Demetra e Paolo sono arrivati insieme all’altare coronando il loro sogno d’amore. Era stata la stessa diretta interessata a parlare del loro lungo corteggiamento ma di una cosa era certa: anche dopo le nozze la loro vita non sarebbe affatto cambiata dal momento che i due si sentivano già come marito e moglie. I due si sono conosciuti nel 2008 in un ristorante, lo stesso nel quale Paolo le ha chiesto di sposarla.

DEMETRA HAMPTON HA SPOSATO PAOLO FILIPPUCCI

Per Demetra Hampton, dunque, le nozze non sono più un sogno ma una realtà bellissima e la stessa cerimonia, come anticipato dalla diretta interessata alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, si è rivelata per tutte le persone a lei vicine una bellissima festa. Ripensando al loro lungo corteggiamento, la Hampton aveva spiegato: “Ci siamo piaciuti immediatamente, ma ci siamo messi insieme dopo un mese”. Di lui ama “la sua pazienza e la sua precisione. E poi è un bellissimo uomo, è gentile e mi fa sempre ridere tanto. È anche molto romantico: lo è ancora oggi dopo tanti anni, e ciò mi sorprende”. Con il matrimonio, dunque, per l’attrice è stato il coronamento di un sogno. Anche per questo dopo aver ricevuto l’anello con la romantica proposta, non ha potuto non rispondere con un “sì”, lo stesso pronunciato anche sull’altare proprio una settimana fa, accompagnato dal più romantico dei “Ti amo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA