Demetra Hampton si sposa/ A Pomeriggio 5 la data delle nozze con Paolo Filippucci

Il momento che Demetra Hampton aspettava da tempo è finalmente arrivato. L’attrice, infatti, convolerà presto a giuste nozze con l’imprenditore Paolo Filippucci, suo compagno da ben undici anni. Ospite di Pomeriggio 5, accolta da una Barbara D’Urso di bianco vestita per essere in tema con il matrimonio, Demetra svelerà la data delle nozze, finora top secret. La cerimonia e il successivo ricevimento dovrebbero svolgersi tra pochi giorni. Tuttavia, la coppia, finora, era riuscita a mantenere il segreto, ma riuscirà a fare lo stesso di fronte alla curiosità di Barbara D’Urso? Romantica e sognatrice, infatti, la conduttrice di Pomeriggio 5 è pronta a far vuotare il sacco a Demetra Hampton che, sui social, ha dato appuntamento ai fans su canale 5.

DEMETRA HAMPTON SPOSA PAOLO FILIPPUCCI: “MERITO SUO SE SONO RIMASTA IN ITALIA”

Abito bianco o colorato per la sposa Demetra Hampton? Per pronunciare il fatidico sì e diventare la moglie di Paolo Filippucci, la Hampton avrà scelto un vestito tradizionale o stravagante? Sarà una grande festa o un giorno che la coppia di sposi condividerà solo con le persone più importanti? A queste e a tante altre domande è pronta a rispondere Demetra Hampton che, ai microfoni di Barbara D’Urso, non nasconde la grande gioia di convolare finalmente a giuste nozze. Parlando del compagno, in una recente intervista, la Hampton ha dichiarato: “Forse è merito suo se sono rimasta in Italia. Ci siamo conosciuti nel 2008 in un ristorante di Roma, mi ha aspettata fuori per due ore e mezza per chiedermi il numero, è il mio principe azzurro”. E da buon principe, l’imprenditore è pronto a fare di Demetra la sua signora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA