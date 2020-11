Demetra Hampton video scherzo Le Iene/ Weekend col morto per l’attrice che…

Demetra Hampton e lo scherzo a Le Iene. L’attrice è in luna di miele con il marito quando si ritrova un amico inaspettato. Dopo la cena trascorsa in tre, l’attrice si ritrova a condividere anche il pranzo con questo terzo incomodo che le confessa “ho preso due decisioni importantissimi nella mia vita. Vorrei che voi accettaste questo: è il mio regalo di matrimonio. Si tratta di una parte importantissima della mia fortuna alla banca di Ginevra, questa chiave vi da accesso a questi soldi che io non voglio più. Demetra non voglio metterti in imbarazzo, ma sono tanti soldi”. L’attrice è molto imbarazzata dalla cosa: “io non posso accettare. Lo dico a Paolo quando viene, non voglio questa responsabilità, non ti conosco”. Demetra è molto turbata, non vuole minimamente accettare questi soldi al punto che scoppia a piangere: “per me è inaccettabile una cosa così. Ti ho conosciuto ieri, mi stai sconvolgendo la vita”. Ecco tornare il marito Paolo che trova la moglie in lacrime e chiede spiegazioni all’amico di infanzia che spiega “voglio farvi un bel regalo di matrimonio che può cambiare per sempre la vostra vita”. La Hampton è su tutte le furie: “ma che weekend è? E’ una follia! E’ il weekend del mio compleanno”.

Demetra Hampton vittima de Le Iene: “che giornata di mer*a”

Il marito allora prende in mano la situazione: “facciamo una cosa: intanto questi li prendiamo” e poi porta la moglie Demetra Hampton a fare una passeggiata per rilassarsi. La coppia però viene fermata dai carabinieri: “dobbiamo fare dei controlli su questa auto, la targa è segnalata”. L’attrice scoppia in lacrime con il marito che blatera “stai calma, si risolve tutto”, ma Demetra è sconvolta “che giornata di mer*a, è il weekend col diavolo”. La coppia fa ritorno all’hotel dove Demetra ritrova l’amico del marito che le rivela: “hanno fatto una perquisizione anale a tuo marito, io ti voglio ringraziare per questo voglio rendere felice la tua con un miliardo di euro. E questa qua grazie a te è la mia libertà”. L’amico del marito ingoia una pillola, ma poco dopo cade a terra come morto. L’attrice è sconvolta così il carabiniere entra chiedendole “che cosa è successo?”, ma la Hampton blatera: “non lo so, l’ho conosciuto ieri qua. Mio marito lo conosce da 25 anni, ma non lo vede da tantissimi anni”. Sul finale l’attrice scopre che è solo un terribile scherzo de Le Iene. Clicca qui per vedere il video completo.



