Demetrio Albertini/ “De Ketelaere come Boban, colpo scudetto per il Milan”

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan. L’ultimo blitz della dirigenza rossonera potrebbe essere quello decisivo: sul piatto 31 milioni di euro più 4 di bonus, offerta che potrebbe spingere il Club Bruges a concedere il via libera. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex Demetrio Albertini non ha dubbi: il belga è un colpo da scudetto.

“Con questa filosofia hanno vinto uno scudetto con merito e possono ripetersi”, ha esordito l’ex centrocampista alla Rosea: “La spesa è importante, se decidono di investire 35 milioni significa che hanno valutato con attenzione”. Un giocatore polivalente, che potrebbe agire in primis da trequartista secondo Demetrio Albertini: “Un potenziale campione, perché è un giocatore moderno, di caratura internazionale, e perché a 21 anni ha già più esperienza in Champions di tanti giocatori del Milan attuale”.

DEMETRIO ALBERTINI: “DE KETELAERE COME BOBAN”

Demetrio Albertini si è poi soffermato sull’importanza di Stefano Pioli in caso di arrivo di Charles De Ketelaere. Secondo il 50enne, infatti, il tecnico rossonero potrebbe fare crescere il belga come accaduto a Tonali, Leao e Theo Hernandez. Non è mancato un paragone impegnativo, quello con Zvonimir Boban: “De Ketelaere è totalmente diverso da Boban, ma è polivalente come lo era lui: il percorso tattico fatto da Zvone nel Milan può essere un modello, in questo senso De Keteleare può ripercorrerne le orne”. Demetrio Albertini ha poi definito “affascinante” il paragone tra il fantasista e un altro grande ex rossonero come Kakà, anche se ha ammesso di non intravedere molto in comune. Infine, una battuta su un altro obiettivo di mercato, Hakim Ziyech del Chelsea: “Dico solo una cosa. Il Milan ha capito dove vuole andare, in Italia e in Europa. E per vincere ancora occorrono giocatori di esperienza: io ci proverei, eccome”.

