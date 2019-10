Demi Lovato, Foto nuda/ Hackerato profilo Snapchat? Il collegamento alla chat room

Il profilo Snapchat della cantante Demi Lovato potrebbe essere stato hackerato e sarebbero state rubate delle fotografie di lei nuda. Proprio questi scatti, sarebbero stati pubblicati sul suo account. Per fortuna, il suo staff si è accorto in tempo dell’accaduto. Con la condivisione degli scatti bollenti, si rimandava pure ad un collegamento a una chat room Discord. “Unisciti a questo discord server per i miei nudi”, si leggeva nel messaggio iniziale. L’appunto comparso chiedeva ai fan di registrarsi al loro server Discord per vedere più immagini di quel tipo. Le foto, autentiche o meno, sono state rapidamente rimosse dallo Snapchat di Demi, tuttavia inevitabilmente, potrebbero circolare online alcune di queste anche se al momento, non vi è traccia. L’hackeraggio è stato segnalato da numerosi media tra cui il Daily Mail e Metro nel Regno Unito. Tra le storie di Snapchat è comparsa una bruna completamente nuda, che assomiglierebbe molto alla Lovato, in piedi davanti a un armadio e in posa per un selfie allo specchio.

Demi Lovato, hackerato il suo profilo di Snapchat? Ecco cosa è successo

Un’altra immagine condivisa sull’account Snapchat di Demi Lovato, mostrava una donna in topless con una forte somiglianza con la cantante che fa il broncio davanti all’obiettivo. Il testo prometteva più foto e video per chiunque avesse cliccato sul link Discord. I fan della Lovato hanno rapidamente espresso la loro preoccupazione per l’impatto che le immagini potrebbero avere sul benessere mentale della star. Per Demi Lovato questa è la ciliegina sulla torta di una settimana particolarmente pesante. Di recente, gli estimatori hanno scoperto che è stata pagata 5 milioni di dollari dal Ministero degli Affari di Gerusalemme per visitare Israele e farsi battezzare nel fiume Giordano, scatenando molti dubbi tra i suoi follower che l’hanno criticata. Lei, per sedare gli animi, ha deciso di scusarsi: “Nessuno mi ha detto che ci sarebbe stato qualcosa di sbagliato o che avrei potuto offendere qualcuno. Detto questo, mi dispiace se ho ferito o offeso qualcuno, non era mia intenzione. A volte le persone ti offrono opportunità e nessuno ti dice il potenziale contraccolpo a cui potresti andare incontro. Questo doveva essere un’esperienza spirituale per me e non una presa di posizione politica. Solo ora mi rendo conto di aver ferito molta gente e mi dispiace”.

