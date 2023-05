Demi Lovato rivelazione choc/ “Ieri sera ho visto un UFO e…”

Demi Lovato e gli UFO: “Non chiamateli alieni, è offensivo”

La pop star Demi Lovato aveva sostenuto, ai microfoni di E! News Daily Pop, di aver avuto degli avvistamenti UFO. La cantautrice ci ha tenuto a fare delle precisazioni molto particolari sugli extraterrestri: “Penso che si debba smettere di chiamarli ‘alieni’: è un termine dispregiativo che non dovremmo usare per niente. È per questo che mi piace chiamarli E.T.”.

In un’intervista rilasciata a Pedestrian Tv, Demi Lovato aveva già parlato dell’incontro con un UFO: “Pensiamo erroneamente che possano farci del male o che possano prendere il controllo del pianeta. Ma se qualcosa lì fuori avesse voluto farci questo, lo avrebbe già fatto. Se ci sono delle civiltà consapevoli in altre dimensioni e se possono viaggiare attraverso lo spazio, staranno sicuramente cercando solo interazioni pacifiche”.

Demi Lovato claims she saw a UFO last night. pic.twitter.com/Or1Lrfdarh — Pop Tingz (@ThePopTingz) May 7, 2023

Demi Lovato nuovo avvistamento UFO: l’annuncio social

Dopo averne parlato ampiamente in alcune interviste, Demi Lovato è tornata ad avvistare un altro extraterrestre: “Ieri sera ho visto un UFO: E sto ancora guardando” afferma la pop star su Instagram. Dunque, sembra proprio che la cantautrice si sia immersa completamente nella sua passione per l’ufologia.

Demi Lovato aveva già parlato nel dettaglio dell’incontro con un disco volante: “Ho visto una sfera blu a circa 15 metri di distanza – forse meno – fluttuare sopra il terreno a 3 o 4 metri d’altezza. Come se stesse mantenendo le distanze da me.Prima di incontrarli hai un sentore, e quando quel sentore è confermato la tua realtà cambia totalmente. Sono sicura che gli alieni vivano davvero fra di noi. Sono esseri molto premurosi e intelligenti che stanno solo cercando di fare il meglio per il nostro pianeta”.

