Demi Lovato “Sono non binaria, datemi del ‘loro’”/ Video coming out: “Giorno felice”

Demi Lovato ha pubblicato un video sui propri social in cui ha specificato di non rientrare in alcun genere e di conseguenza di non voler essere indicata con il pronome femminile ma con il “they”, che tradotto significa “loro”. Parole che la stessa artista a stelle e strisce ha reso pubblico nella giornata di ieri attraverso la propria pagina Twitter, e che hanno fatto il giro del mondo in breve tempo, giungendo anche nel nostro Paese: “Oggi è un giorno che sono così felice di condividere un po’ di più della mia vita con tutti voi – esordisce l’artista 28enne originaria di Albuquerque, nel Nuovo Messico – sono orgogliosa di farvi sapere che mi identifico come non binario e cambierò ufficialmente i miei pronomi in ‘loro’ da qui in avanti”.

Demi Lovato ha motivato attraverso il video questa decisione, sottolineando come questa scelta sia frutto di “un lungo viaggio” e “dopo molto lavoro per di cura e autoriflessione. Sto ancora imparando e cercando di capire meglio me stesso, non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta a un altro livello di vulnerabilità”. Inoltre l’artista, che ha da poco pubblicato il suo settimo album dal titolo ‘Dancing with the Devil… the Art of Starting Over’, vuole farsi portavoce di coloro che condividono con lei l’argomento ma che non riescono ad esprimersi: “Lo sto facendo per coloro che non sono in grado di condividere chi sono veramente con i propri cari. Per favore, continuate a vivere attraverso le vostre verità e sappiate che vi sto inviando tanto amore”.

DEMI LOVATO E IL COMING OUT, COME LEI ANCHE ELLIOT PAGE

Demi Lovato è da anni attiva nel campo dei diritti LGBT+ e nel 2016, assieme al cantante Nick Jonas, aveva cancellato tutte le date del proprio tour nella Carolina del Nord dopo che era stata approvata una legge che ledeva i diritti di questa comunità. Lo scorso marzo, invece, la stessa attivista si era dichiarata pansessuale. Ovviamente non è la prima artista americana a prendere questa presa di posizione, e prima di lei la nota attrice Elliot Page, a dicembre, aveva confessato sempre via social: “Voglio condividere con voi che sono una persona trans e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere queste parole e di essere qui. Di aver raggiunto questo punto della mia vita”.

Every day we wake up, we are given another opportunity & chance to be who we want & wish to be. I’ve spent the majority of my life growing in front of all of you… you’ve seen the good, the bad, & everything in between. pic.twitter.com/HSBcfmNruo — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021





