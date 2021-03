DEMI LOVATO: “SONO SESSUALMENTE FLUIDA”/ “L’ho scoperto grazie ad un film…”

Demi Lovato non è né eterosessuale né omossessuale: semmai “pansessuale“, “fluida“, per usare la definizione del proprio orientamento sessuale affidata dalla stessa cantante ad un’intervista con Joe Rogan. Come riportato da Rockol.it, a suscitare la riflessione dell’interprete statunitense, in procinto di lanciare il suo nuovo album dal titolo “Dancing With The Devil…The Art of Starting Over“, è stata una domanda sul fatto che desideri o meno avere dei figli. La Lovato, come riportato da Rockol.it, ha risposto: “Sì, in passato sì. Penso di voler ricorrere all’adozione. Lo scorso anno sono stata fidanzata con un uomo“, ha dichiarato in riferimento al suo ex compagno Max Ehrich: “Pensavo che mi sarei sposata e sarei rimasta incinta, ma non è andata così. Non so se finirò per stare con un uomo, quindi non riesco a immaginare una gravidanza“.

DEMI LOVATO: “SONO SESSUALMENTE FLUIDA”

Demi Lovato ha precisato: “Al momento mi sento molto fluida, e una parte del motivo per cui mi sento così è perché in passato ero molto chiusa“. La nativa di Albuquerque ha continuato: “Mi sento attratta da tutti, sono pansessuale“. Poi, in riferimento all’acronimo LGBTQ+, ha dichiarato senza mezzi termini: “Sì, faccio parte della ‘mafia dell’alfabeto’, e ne sono orgogliosa“. Demi Lovato ha anche raccontato quand’è stata la prima volta in assoluto che ha pensato che avere un rapporto con un’altra donna sarebbe stato bello, dicendo che tutto è partito nel 1999, quando ha visto la celeberrima scena del bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair nel film “Cruel Intentions“: “Ho pensato: mi piace!“, ha detto la Lovato, “Ma mi sono vergognata molto, perché sono cresciuta in Texas, un posto molto religioso, dove queste cose sono disapprovate. Qualsiasi attenzione provata per una donna, quando ero giovane, l’ho repressa prima ancora di elaborare quello che stavo provando“.

