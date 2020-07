Demi Moore bionda: parrucca o naturale?/ La figlia Tallulah Willis “una nuova verità”

L’estate ha portato con sé anche la voglia di un cambio look radicale per l’attrice Demi Moore. Nell’immaginario collettivo siamo abituati a riconoscerla per la sua chioma extra long, lucidissima e nero corvino, ma proprio nel suo ultimo scatto pubblicato un giorno fa su Instagram ha spiazzato tutti postando una foto in cui appare biondissima come non l’abbiamo (forse) mai vista. “Meet Linda. #BraveNewWorld is streaming now”, scrive, ovvero “Ti presento Linda. #BraveNewWorld è in streaming”. Ed ecco spiegato anche l’arcano sui suoi capelli biondi. E’ probabile, infatti, che lo scatto faccia riferimento proprio alla serie Brave New World che ha segnato il suo ritorno da protagonista all’età di 57 anni ma soprattutto ad un look nuovo di zecca dal quale emerge con prepotenza proprio il colore biondo. Nella serie in questione, non a caso, interpreta proprio Linda, madre del protagonista Alden Ehrenreich nei panni di John the Savage. Che sia un vecchio scatto tratto dalla serie che l’ha vista sul set o un (nuovo) ritorno al biondo, ad ogni modo l’attrice ha sorpreso tutti.

DEMI MOORE BIONDA: LA FIGLIA APPREZZA IL CAMBIO LOOK

Demi Moore nel suo ultimo scatto social sfoggia un look biondo platino su un bob dalla lunghezza alle spalle. Un look senza dubbio coraggioso, adatto per indossare i panni di Linda nell’adattamento televisivo de “Il mondo nuovo”, in onda sul nuovo servizio streaming di NBC, Peacock. Secondo Vanity Fair non si esclude possa trattarsi di una parrucca dal momento che la Moore non ha mai abbandonato il suo look super riconoscibile nel corso della sua lunga carriera. Non tutti hanno gradito però la novità. C’è ad esempio chi ammette: “Non sono un fan della bionda”. Tra coloro che invece hanno invece apprezzato il cambio look si schiera la figlia Tallulah Willis, che ha commentato: “Onestamente tu bionda sei tutta una nuova verità della quale non sapevo di aver bisogno”. Ma a restare affascinati dal biondo (più o meno) platino sono state numerose star, alcune alla loro prima volta, come ad esempio Emily Ratajkowski, che dopo essere stata sempre brunette naturale si gode ora la sua versione blondie. E così anche Millie Bobby Brown che negli ultimi scatti di inizio luglio ha sfoggiato un selfie con i capelli tra il light brown e il blonde ombré. Ad essere conquistate dal biondo anche le italiane Melissa Satta e Anna Tatangelo.

