Demi Moore diventa nonna di Louetta/ Web in tilt per lo scatto in bikini

Demi Moore: la prima prova in bikini é da neo-nonna, lo scatto social

Anche all’età di 60 anni si può essere delle sexy nonne e a dimostrartelo é Demi Moore, che in un’impeccabile prima prova costume, in vista dell’estate 2023, regala un nuovo scatto via social.

Attrice e produttrice cinematografica tra le personalità di spicco nel mondo della produzione filmografica degli Stati Uniti D’America, Demi Moore diventava nonna lo scorso 18 aprile 2023. Un upgrade che la star conquista con la figlia Rumer Willis che ha dato alla luce la neonata Louetta, concepita dalla figlia d’arte col compagno Derek Richard Thomas. E in occasione del Mother’s day, la giornata che vede ricorrere la festa della mamma, Demi Moore regala agli utenti attivi nel web un esclusivo post, che la immortala mentre sfoggia dei succinti bikini, tenendo tra le braccia la neonata prima nipotina.

Sergio Cammariere: "L'amore per la musica cominciato alle elementari"/ "Con Mina..."

Un primo scatto da neo nonna, che la star americana Demi Moore pubblica via Instagram, tornando a sorprendere il popolo del web, un mese dopo il traguardo del nuovo fiocco rosa di casa.

Il messaggio social di Demi Moore é la celebrazione della maternità

“Circle of Life, Happy Mother’s day”, scrive la star americana: “Il cerchio della vita, buona festa della mamma”, é il messaggio di celebrazione della maternità a corredo del post, che oltre lo scatto che immortala Demi nella sua perfetta silhouette, in un bikini maculato e degli occhiali da sole, contiene inoltre una foto dove la Moore sostiene la figlia Rumer durante il travaglio. L’altra, datata 1988, mostra Demi Moore che in un magico status di donna incinta di Rumer posa in un totale nude-look mentre si trova in un prato, col pancione in bella vista. Un post, quello della neo nonna super star, che intanto fa incetta di interazioni social, tra like, condivisioni e messaggi di congratulazioni da parte degli utenti del web.

Belen Rodriguez, caduta a Le Iene/ Video: lo stacchetto e poi il volo

Dall’ex marito Bruce Willis, a cui è fortemente legata e che da tempo lotta contro la patologia di demenza fronto-temporale che gli ha causato fra l’altro problemi di comunicazione, la star sessantenne oltre alla trentaquattrenne Rumer ha avuto le altre due figlie: Scout e Tallulah.

LEGGI ANCHE:

ANNA LOU CASTOLDI E NICOLA CIVETTA, FIGLI DI ASIA ARGENTO/ "Ora si fidano di me..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA