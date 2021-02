Demi Moore e la quarantena con Bruce Willis/ “Una benedizione, è stato incredibile”

Demi Moore e Bruce Willis avevano decisamente “fatto notizia” l’anno scorso, quando avevano deciso di rinchiudersi in isolamento con la propria famiglia per via della pandemia di covid. L’attrice e il suo ex marito si erano quindi confinati per diversi giorni nella loro casa di Willis, nell’Idaho, assieme ai figli. In seguito, poi, si era aggiunta anche l’attuale moglie di Bruce, Emma, e le loro due figlie: “E’ stata una vera benedizione – le parole di Demi Moore durante la serie YouTube dell’ex modella Naomi Campbell ‘No Filter with Naomi’ – siamo riusciti a rivalutare ciò che conta e ha bisogno di attenzione e finora ignorato o trascurato. E’ stato incredibile”.

Demi Moore ha quindi ribadito: “Ci sono state molte sfide e molte tragedie in questa pandemia, ma penso anche che ci siano stati molti doni e benedizioni”.

DEMI MOORE E LA QUARANTENA CON BRUCE WILLIS: PRESENTI ANCHE LA MOGLIE DI LUI E LE DUE FIGLIE

I due attori sono genitori del 32enne Rumer, del 29enne Scout, e della 27enne Tallulah, mentre Bruce Willis con Emma Heming è genitore di Mabel di 8 anni, e di Evelyn di 6. La loro quarantena era stata testimoniata da una serie di scatti decisamente divertenti, in cui si vedeva la famiglia allargata passare il tempo leggendo libri e ballando, e dimostrando tra l’altro come due ex possano tranquillamente convivere in pace e serenità. “Personalmente – ha proseguito Demi Moore – mi sento come se fossi davvero grata per il rallentamento delle cose e per il tempo che abbiamo avuto. Bruce ha passato del tempo con noi e poi la sua attuale moglie e le loro figlie piccole si sono uniti quando i bambini hanno finito la scuola. La nostra famiglia non era composta solo dai nostri stretti famigliari. È stata davvero una benedizione e penso che abbia anche offerto un’incredibile opportunità per aumentare la nostra coscienza sia come individui, ma anche a livello globale. È stato stupefacente”.

