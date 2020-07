Demi Moore “Il ses*o telefonico si fa..”/ Un podcast hot la mette in cattedra e…

C’è già chi sogna un film con lei come protagonista e chi, invece, sogna che queste confessioni hot possano diventare una serie tv per “adulti”, fatto sta che mettere insieme un podcast quasi a luci rosse e la bella Demi Moore ha fatto esplodere il web. Il solo pensiero della bella attrice in versione maestrina in cattedra pronta a rivelare la sua doppia vita e parlare di ses*o tra confessioni hot e “istruzioni su sesso telefonico e non solo” ha messo in crisi i fan che la amano e la seguono sin da quando sui suoi tacchi a spillo ballava sul palco come spogliarellista nel famoso film cult Striptease. Dirty Diana, questo è il titolo del primo Podcast erotico di cui proprio Demi Moore è protagonista e che il Financial Times definisce “soft porno arricchito di trame più fitte e senza corpi nudi”.

DEMI MOORE E IL PODCAST HOT CHE STA FACENDO IL GIRO DEL MONDO

Proprio Demi Moore ha deciso di buttarsi a capofitto in questa avventura dopo averci pensato a lungo in questi giorni di lockdown e così la ritroviamo a vestire i panni (o meglio la voce) di una signora di mezza età (Diana/Demi Moore) pronta a raccogliere sogni inconfessabili e fantasie piccanti mettendo tutto in rete, garantendo l’anonimato. Creato dalla Qcode e scritto da Shana Feste, il podcast, si è rivelato una vera scoperta e questo garantisce al suo “corso ad alto tasso erotico” di portare a casa un grosso seguito e, magari, una promozione per una trasposizione sul grande schermo.



