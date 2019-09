Demi Moore VS Ashton Kutcher/ Accuse choc: “Ha pubblicato foto umilianti da sbronza!”

Demi Moore ha affermato che l’ex marito Ashton Kutcher l’avrebbe umiliata pubblicando fotografie con lei protagonista da ubriaca mentre lottava contro l’alcolismo. La coppia si è separata nel 2011 ma hanno divorziato ufficialmente solo due anni dopo. Dopo pochissimo tempo dalle loro nozze durate circa un decennio, l’attrice era rimasta incinta ma ha perso il loro bambino al sesto mese di gravidanza. Proprio secondo la Moore, dopo questo drammatico episodio il marito non le avrebbe offerto il supporto necessario, tanto da farla incominciare a bere per esorcizzare – in qualche modo – il dolore. La 56enne ha raccontato questi episodi inediti all’interno della sua autobiografia “inside out”. Come se non bastasse, l’attore l’avrebbe anche spinta a praticare sesso a tre. Kutcher, ha deciso di rispondere alle dichiarazioni sconvolgente della ex moglie. E ha esortato gli estimatori su Twitter a “mandargli un sms per scoprire la verità”. “Stavo per premere il pulsante invia su un tweet davvero duro. Poi ho visto mio figlio, mia figlia e mia moglie e l’ho cancellato”, ha ancora.

Demi Moore, le sconvolgenti accuse contro Ashton Kutcher

Attualmente Ashton Kutcher è sposato con l’attrice Mila Kunis e ha due figli Wyatt, 4 anni, e Dimitri, 2. Demi Moore nella sua autobiografia parla anche della madre alcolizzata e dei tradimenti dell’ex marito. “Volevo essere quella ragazza. La ragazza che poteva bere un bicchiere di vino a cena o fare un giro di tequila a una festa. Nella mia mente, anche Ashton lo voleva. Quindi Ho provato a diventare quello: una ragazza divertente e normale”, si legge nel libro. “Quando non hai un interruttore di spegnimento, vai fino a quando non puoi più andare”, aveva rivelato la Moore parlando dei suoi problemi con l’alcol. L’attrice ha anche rivelato un terrificante incidente quando è era ubriaca nella vasca da bagno: “Ho iniziato a svenire e scivolare sott’acqua. Se altre persone non fossero state lì, sarei annegata”. La Moore ha raccontato anche di quella fotografia scattata dal marito, mentre era in bagno a vomitare l’ennesima sbronza: “All’epoca sembrava uno scherzo bonario. Ma era davvero solo vergognoso”. Nel suo libro, l’attrice ricorda anche di essere stata violentata quando aveva 15 anni e sua madre ha organizzato l’abuso.

