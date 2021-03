Demiral positivo al coronavirus/ Juventus, il difensore salterà derby e Napoli

DEMIRAL POSITIVO AL COVID: SALTA TORINO E NAPOLI

Brutta tegola per la Juventus: Merih Demiral è risultato positivo al coronavirus. Il difensore turco, 23 anni, che in questi giorni si trovava il ritiro con la nazionale di Gunes, stando alle ultime notizie pare stia abbastanza bene, con appena pochi sintomi e a breve dovrebbe far ritorno a Torino con un aereo sanitario, probabilmente già nella giornata di domani, secondo la Gazzetta dello sport: lo attende l’isolamento in una camera d’albero al J Hotel di Vinovo. Ricordiamo infatti che il giocatore, pur infortunato, si trovata in questo giorno in ritiro con la nazionale turca, impegnata nei match delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022: il difensore sarebbe positivo al covid 19 già da circa una settimana e, stando ai tempi minimi per la negativizzazione, dovrebbe saltare il derby col Torino di questo fine settimana, come pure il recupero con Napoli di Serie A in calendario per il prossimo mercoledì.

DEMIRAL POSITIVO AL CORONAVIRUS: È L’10^ BIANCONERO

La notizia della positività al coronavirus di Merih Demiral è dunque davvero cattiva nuova per Andrea Pirlo, che dunque dovrà fare a meno del suo difensore piò a lungo di quanto si pensava prima della sosta. Ricordiamo infatti che il turco era fermo dal 11 marzo scorso per una lesione al retto femorale della gamba destra: nonostante l’infortunio era stato chiamato al ct della nazionale ma non ha mai giocato. Si pensava che fosse per l’acciacco fisico e invece era per il coronavirus. Va ricordato che Demiral è il decimo giocatore della Juventu ad essere risultato positivo al Covid 19. Fino ad ora, Rugani, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo, McKennie, Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e in ultima anche Bentancur hanno già fatto questa brutta esperienza, con effetti variabili. Segnaliamo poi che dalla Juventus ancora nulla è arrivato di ufficiale riguardante il difensore 23 enne, visto che il giocatore non è ancora tornato a Vinovo.



