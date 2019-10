Demiral, saluto militare Francia-Turchia/ Video, Calhanoglu “Siamo turchi al 100%”

Nuovo saluto militare da parte dei calciatori della nazionale della Turchia. Durante la partita contro la Francia giocatasi ieri sera, gara valevole per i gironi di qualificazione ai campionati di calcio europei del 2020, sette calciatori turchi hanno festeggiato con l’esultanza militare dopo la rete del pareggio. Un omaggio nei confronti dei soldati di Ankara che da una settimana ormai a questa parte hanno invaso la Siria del nord per combattere i miliziani curdi, definiti dal presidente Erdogan dei terroristi. E così che alla rete di Ayhan, alcuni calciatori turchi, fra cui il giocatore di proprietà della Juventus, Demiral, hanno inscenato il saluto militare, scatenando non poche polemiche sia sugli spalti quanto fuori dallo Stade de France. Al triplice fischio finale, il centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ha commentato così il gesto dei compagni: “Saluto militare della squadra? Ne parlano tutti adesso dopo la prima partita contro l’Albania – le sue parole rilasciate ai microfoni di Sport Mediaset – ogni giocatore, quando gioca per la propria Nazione, vuole vincere e dà il massimo. Siamo con la nostra nazione sempre al 100%. Anche nei momenti non belli. Noi siamo giocatori, la politica è da un’altra parte”.

DEMIRAL, SALUTO MILITARE IN FRANCIA-TURCHIA: SUGLI SPALTI STRISCIONE PRO-CURDI

L’episodio si era già verificato durante la recente gara contro l’Albania giocatasi venerdì scorso, e si è appunto ripetuto nelle scorse ore. Sul finire della partita, inoltre, è apparso sugli spalti uno striscione pro-curdi, con la scritta “Smetti di uccidere i curdi” in lettere rosse, che è stato poi subissato di fischi dai tifosi della Turchia. Lo striscione è stato prontamente rimosso per evitare che la situazione degenerasse. Da segnalare tensioni anche all’inizio del match, durante l’inno nazionale turco, quando numerosi tifosi si sono alzati in piedi facendo il saluto militare, provocando la reazione sdegnata dei parigini, che hanno replicato con una serie di fischi. Cori anche fuori dallo stadio, anche se fortunatamente non si sono verificati scontri. Ancora una volta, quindi, la politica si scontra con il calcio, e come da copione è polemica.





