Democrazia e verità, Meeting Rimini 2022/ Diretta video streaming: Amato e Vittadini

“DEMOCRAZIA E VERITÀ”, MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON AMATO E VITTADINI

“Democrazia e verità”, un titolo impegnativo per uno degli incontri politici più attesi del Meeting Rimini 2022: nato in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, l’incontro di oggi 22 agosto 2022 alle ore 12 vede per l’appunto al centro il rapporto stretto tra Democrazia e Verità, con la presenza nel dialogo di uno dei massimi protagonisti della vita politica del Paese fin dalla Prima Repubblica, il presidente Giuliano Amato. Il convegno su “Democrazia e verità” si terrà presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3 della Fiera Nuova di Rimini, a partire dalle ore 12 per tutti i visitatori presenti.

Giuliano Amato, Governo tecnico fino al voto?/ D’Alema sonda Lega e M5s, poi smentita

In alternativa, è sempre disponibile la diretta video streaming dell’evento presso il canale YouTube del Meeting di Rimini 2022, su RaiNews24, sul portale del Quotidiano Nazionale e su RepubblicaTv. Interverranno all’incontro organizzato – in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, Intesa Sanpaolo e Tracce – per l’appunto, Giuliano Amato, Presidente della Corte Costituzionale ed ex Presidente del Consiglio; Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Per tutte le informazioni su come partecipare in presenza all’incontro in D3 della Fiera di Rimini ecco il link specifico.

Paolo Grossi è morto/ Addio all’ex Presidente della Consulta: info e data funerali

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO INCONTRO AMATO-VITTADINI DALLE ORE 12

Verità e democrazia, democrazia e verità: ma potremmo dire anche politica e verità, il rapporto resta inscindibile nonostante sia stato messo più volte in crisi negli ultimi decenni (e non certo solo in Italia). Al Meeting di Rimini 2022 sarà il Presidente della Consulta Giuliano Amato a dettagliare e mostrare a che punto siamo arrivati oggi in quello che ancora viene rappresentato come il sale la democrazia, ovvero la ricerca del bene comune e il diritto alla verità. Il convegno con Amato e Vittadini si offre di rispondere alla domanda su quale sia oggi la relazione tra democrazia e verità.

Amato: “armi a Ucraina? Rispetta la Costituzione”/ “Ora patto sociale come nel 1992”

«Sommersi da un flusso incessante di informazioni, spesso contrastanti, spesso non verificate né verificabili, la democrazia sembra cedere il passo alla propaganda, all’illusione di nuove forme più efficienti e autoritarie, le democrature», sottolinea la Fondazione per la Sussidiarietà assieme alla Fondazione Meeting Rimini nel presentare l’incontro di lunedì 22 agosto 2022. Si partirà nel dialogo da quanto diceva Vàclav Havel, politico e drammaturgo ceco perseguitato dal regime comunista, «Il rovescio della medaglia della democrazia è che chi è sincero ha le mani legate. Mentre coloro che non lo sono, fanno ciò che vogliono». Alla vigilia delle Elezioni, dopo una tormentata ultima Legislatura, quale ruolo – se ce l’ha – la verità oggi nella partecipazione alle istituzioni?













© RIPRODUZIONE RISERVATA