Demolition man è un film d'azione con Sylvester Stallone e Wesley Snipes, catapultati in un futuro dove non esiste più la violenza: ma è davvero così?

Demolition man, film su Italia 1 diretto da Marco Brambilla

Demolition man è un film di azione, thriller e fantastico che sarà trasmesso in seconda serata, alle ore 23.20, su Italia 1, mercoledì 17 settembre 2025.

Il film, che in Italia è stato distribuito nel 1993 dalla Warner Home Video e dalla Warner Bros, racchiude in 114 minuti la lotta distopica tra il più classico degli antieroi e lo psicopatico di turno.

È stato girato in California e in Kentucky dal regista Marco Brambilla, nel cui curriculum è presente anche il film Una ragazza sfrenata con Alicia Silverston, Benicio Del Toro e Christopher Walken.

La fotografia è di Alex Thomson, che vanta una candidatura al premio Oscar nel 1982 per il film Excalibur, mentre la colonna sonora è firmata da Elliot Goldenthal, il quale ha lavorato anche per capolavori come Alien, Michael Collins, Batman forever e soprattutto Frida, film che gli è valso 1 Oscar e 1 Golden Globe.

A proposito di musiche, non si può non sottolineare la canzone “Demolition man” che, seppur registrata originariamente da Grace Jones, è stata scritta nel 1981 da Sting.

Il ruolo di protagonista nel film è interpretato da Sylvester Stallone, al quale si antepone il villain Wesley Snipes: nel resto del cast compaiono Sandra Bullock, Denis Leary, Benjamin Bratt, Nigel Hawthorne e Bob Gunton.

La trama del film Demolition man: una caccia all’uomo in un futuro distopico

Demolition man si apre nel 1996 con il criminale Simon Phoenix che, dopo aver sequestrato una trentina di persone, di rifugia in un palazzo abbandonato.

A intervenire in maniera maldestra e non autorizzata ci pensa John Spartan, un poliziotto di Los Angeles: l’uomo riesce nell’intento di catturare Phoenix, il quale però ha il tempo di azionare una serie di esplosivi che, di fatto, uccidono tutti gli ostaggi presenti nell’edificio.

Sia Phoenix sia Spartan vengono accusati di omicidio e strage: vengono rinchiusi in un nuovo carcere criogenico, dove i loro corpi vengono congelati e sottoposti a imprecisate tecniche riabilitative. Vengono scongelati nel 2032, quando Los Angeles è chiamata San Angeles avendo inglobato anche Santa Barbara e San Diego, in un’epoca dove la polizia non è armata perché non esiste più la violenza.

Questa pace viene infranta dalla fuga di Phoenix, sulle cui tracce si mette Spartan, considerato l’unico uomo in grado di fermare il criminale: John conoscerà un futuro sconvolgente dove ormai l’umanità non è spontanea ma controllata. Si rende però conto che non ha il tempo di riflettere sulla nuova realtà, perché Phoenix ha portato con sè dei cadaveri e deve essere fermato a tutti i costi.