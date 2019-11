Den Harrow/ “Ho lasciato l’Italia perché mi vergognavo” (Live non è la d’Urso)

Den Harrow presenta la sua nuova vita a Live – Non è la d’Urso. Oggi, infatti vive a Malaga, dopo aver deciso di lasciare il nostro paese, a causa delle infamanti accuse di violenza contro una donna: “sono andato via dall’Italia perché mi vergognavo, sono stato accusato di cose bruttissime”, spiega l’artista. “Sono caduto in depressone per mesi, mi vergognavo a uscire per strada. La gente – ricorda il cantante – oltre al pianto dell’Isola (dei Famosi, ndr), quello sarebbe il meno, mi guardava; ‘il picchiatore, quello picchia le donne’ eccetera. Per cui sono caduto in depressione”. La vita per Den Harrow era diventata ormai un peso insostenibile: uscire di casa era un incubo e condurre una vita normale non era più possibile. “Mi sono affidato a dei medici, mi sono chiuso in casa e ho convinto la mia compagna a trasferirci”, spiega l’artista, che per qualche tempo, pur di arrestare il chiacchiericcio mediatico sul suo conto, è stato costretto ad annunciare una finta rottura con la sua fidanzata. “Ho raccontato ai social che non stavo più con Daisy Scaramella e da quel momento le accuse e le infamie sui social sono finite”. Oggi, però, Den Harrow può finalmente svelare la verità dei fatti, confermando che il loro amore, a dispetto della verità sbandierata sui social, è più forte di prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA