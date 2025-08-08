Den Harrow, la confessione amara: “Il mio errore? L’Isola dei Famosi”. Eppure ci è tornato due volte tra panini rubati e lacrime in Palapa...

Stefano Zandri, in arte Den Harrow, si è pentito di aver partecipato all’Isola dei Famosi. Il cantante ha rilasciato un’intervista a MowMag dove racconta le sue sensazioni rispetto al reality a cui aveva preso parte nel lontano 2006. L’artista non fa sconti di pena al programma, e se tornasse indietro non ci metterebbe piede: “Il mio più grande errore è stato quello di andare a L’Isola dei Famosi. Da quel momento sono diventato attaccabile ancora più facilmente”, ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua.

Spiega poi di aver attirato le antipatie di moltissimi colleghi, a suo dire invidiosi di lui soprattutto per il fatto che molte ragazze avevano il suo poster attaccato in camera. “Anche da tanti ragazzi che non avevano la possibilità di avvicinarsi alla mia estetica“, continua Den Harrow. Le sue dichiarazioni, però, lasciano non pochi dubbi nei fan che lo trovano piuttosto incoerente rispetto a quello che è successo dopo. In seguito alla sua intervista su MowMag, infatti, è scoppiata la polemica web vista la straneszza delle sue risposte.

Den Harrow, il ritiro nel 2012: “Voglio una vita normale e fuori dalla giungla dello showbiz“

Prima di tutto c’è da precisare che all’epoca dell’Isola dei Famosi Den Harrow non poteva troppo suscitare i bollenti spiriti delle ragazzine, al massimo di donne adulte! E poi, bisogna precisare una cosa: il cantante ha partecipato addirittura due volte all’Isola dei Famosi, segno che qualcosa di buono nel reality lo trovava! Nella prima edizione a cui ha preso parte nel 2006 era diventato celebre pre aver rubato del cibo: “Scusa se ho rubato i panini avevo fame”, diceva piangendo. Ma non finisce qui! Nello sfogo a MowMag svela che il personaggio di Den Harrow non gli ha portato affatto fortuna e che se tornasse indietro non andrebbe più all’Isola. Sarà davvero così?

Nel 2012 il cantante, che di recente ha confessato di essere dislessico, aveva rilasciato un’altra intervista appena dopo il suo secondo round a L’Isola dei Famosi. In quel momento si era dichiarato molto felice per la sua carriera, ma allo stesso tempo non poteva più sopportare il mondo dello spettacolo: “Ho raggiunto il mio equilibrio e desidero una vita normale e fuori dalla giungla dello showbiz“, diceva, “Troverò un lavoro come personal trainer, l’unica cosa che mi piacerebbe ancora fare. E vivrò come milioni di persone: tranquillo e senza ansie”.