Denatalità: “Famiglie non possono contare solo sui bonus”/ De Palo: “Manca un progetto serio”

Emergenza denatalità in Italia, tassi ai minimi storici confermati dagli ultimi dati Istat, il presidente della Fondazione per la Natalità Gigi De Palo, intervistato da La Repubblica in merito al problema e alle possibili soluzioni, individua alcuni punti critici che dovrebbero essere affrontati dal governo. Primo su tutti un migliore meccanismo premiante per chi fa figli, che oggi nella maggior parte dei casi invece garantisce alle famiglie numerose soltanto esenzioni fiscali e Assegno Unico. “L’Assegno Unico andava migliorato, invece alla fine è diventato un altro Reddito di Cittadinanza“, afferma De Palo, sottolineando anche che resta il problema del cumulo con l’Isee, oltre alla mancanza si specifici benefici per chi ha la partita Iva, visto che sia la decontribuzione che il congedo parentale sono attualmente destinati soltanto ai lavoratori dipendenti. Manca quindi un vero progetto serio per far ripartire le nascite, altrimenti, come avverte il presidente “Non si potrà evitare la catastrofe, già annunciata dall’Istat, dell’emorragia che non si arresta ma aumenta“.

Elon Musk: "Ucraina deve negoziare o perderà Odessa"/ "Russia avanzerà guadagnando territori"

Denatalità, Gigi De Palo: “Governo mantenga le promesse sul Quoziente Familiare”

Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, ha sottolineato nell’intervista a La Repubblica, che tra i progetti che il governo dovrebbe portare avanti per favorire un aumento dei tassi e gli incentivi per le famiglie, c’è sicuramente quello del Quoziente Familiare. Una promessa della quale la stessa Giorgia Meloni si era fatta carico, ma che poi sembra nel frattempo essere stata accantonata. Per mancanza di fondi sicuramente, visto che sarebbe un duro colpo per i conti pubblici. però, come afferma De Palo: “Favorire la ripartenza delle nascite deve essere considerato un investimento per il futuro“, soprattutto alla luce del fatto che la situazione se continua così andrà a peggiorare e presto “mancheranno i giovani, le aziende non troveranno manodopera, la scuola e la sanità crolleranno“, così ci si chiede: “Per chi stiamo investendo tutti i soldi del Pnnr, visto che ora si parla solo di Superbonus, Green Deal e riarmo?”. De Palo conclude poi anticipando quello che sarà il tema della prossima edizione degli Stati Generali della Natalità: “Punteremo sul fatto che in Italia i figli sono la seconda causa di povertà, chiedendo al governo interventi concreti“. Appuntamento il 9 e 10 maggio a Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA