Dengue a Ravenna/ Paziente infetto dopo viaggio nelle Filippine: scattano le misure

E’ stato registrato un caso di Dengue in Italia. Si tratta di un uomo residente a Milano, che ha trascorso le proprie vacanze in Emilia Romagna, presso il Lido Adriano in provincia di Ravenna, ma che aveva precedentemente intrapreso un viaggio nelle Filippine. I medici sono pressoché convinti che la malattia sia stata contratta proprio in Asia, poi rimasta latente fino a che non è definitivamente esplosa con il ritorno nel Belpaese. La Dengue è una sorta di influenza che di solito è benigna, visto che sono rari i casi di morte dopo tale infezione, se non in pazienti già provati da altre patologie. La fase acuta, come ricorda Ravennatoday.it, dura circa una settimana, ma i dolori alle articolazioni possono permanere addirittura per mesi. Di solito viene contratta nei paesi tropicali, e trasmessa all’uomo a seguito di una puntura di zanzara infetta del genere Aedes, di cui fa parte anche la temuta tigre.

DENGUE A RAVENNA, PAZIENTE INFETTO DOPO VIAGGIO NELLE FILIPPINE

A Ravenna sono già scattati gli interventi in via precauzionale nella notte fra giovedì 22 e venerdì 23 agosto, come previsto dal piano regionale per il controllo delle arbovirosi, i virus trasmessi appunti dalle zanzare. E’ stata quindi effettuata una disinfestazione nel raggio di cento metri da dove aveva soggiornato il paziente, e gli interventi sono stato poi ripetuti nei pozzetti della stessa zona. Inoltre, sono stati apposti dei cartelli porta a porta per informare i residenti sui rischi e sulle modalità da adottare per evitare il proliferarsi di questo fastidioso quanto pericoloso insetto. E’ buona norma, come raccomandano gli addetti ai lavori ogni estate, evitare i ristagni d’acqua ed inoltre, è consigliabile vestire con indumenti di colore chiaro, e se possibile che coprano la maggior parte del corpo. I repellenti possono essere molto utili, ma non vanno applicati sulle labbra, gli occhi o se la cute è irritata o ferita.

