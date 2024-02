Dengue, boom di casi in Sud America/ Italia alza l’allerta alle frontiere: in Brasile più di 500mila infetti

E’ boom di casi di Dengue in Sud America, di conseguenza lo stato italiano ha deciso di innalzare il livello di allerta e vigilanza alla frontiera. Come si legge su Quotidiano-Sanità, per via dell’aumento globale delle infezioni, il ministero della Salute, tramite circolare, ha invitato “gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF-SASN) ad innalzare il livello di allerta e vigilanza nei confronti dei vettori provenienti e delle merci importate dai Paesi in cui è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia”.

Nella stessa circolare si legge anche che: “Si ricorda che il Regolamento Sanitario Internazionale prevede che l’aera aeroportuale/portuale e i 400 metri circostanti siano tenuti liberi da fonti di infezione e contaminazione, quindi anche roditori e insetti”. Il Ministero ha quindi raccomandato “agli USMAF-SASN di vigliare attentamente sulla disinsettazione degli aeromobili e di valutare l’opportunità di emettere ordinanze per l’effettuazione di interventi straordinari di sorveglianza delle popolazioni di vettori ed altri infestanti e di disinfestazione”.

DENGUE, BOOM DI CASI IN SUD AMERICA: I NUMERI PREOCCUPANTI DEL BRASILE

I casi di Dengue hanno superato quota mezzo milione in Brasile, e stando agli ultimi dati ufficiali diffusi dal ministero e aggiornati al 12 febbraio scorso, sono stati 512.353 nelle prime sei settimane del 2024, di fatto il quadruplo rispetto al 2022, quando erano stati poco meno di 129mila. I morti confermati nel 2024 sono stati invece 75, ma vi sono indagini in corso su altri 350 decessi sospetti.

Il più colpito risulta essere lo stato di Minas Gerais con 171mila casi sospetti, quindi quello di San Paolo con più di 83mila, poi il Distretto Federale, Paranà, Rio De Janeiro, Goias, Espirito Santo e Santa Caterina. Per combattere la Dengue, un’infezione che viene trasmessa dalle zanzare, le autorità brasiliane hanno lanciato una campagna di vaccinazione di massa che scatterà con i più piccoli, i bimbi di 10-11 anni, con la speranza di arginare il problema. Casi di Dengue si registrano comunque un po’ in tutto il Sud America, a cominciare dall’Argentina dove le segnalazioni sono state 39.544 con 29 decessi accertati.

